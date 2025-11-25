El concierto que trae un poco de Brasil a Bogotá: IBRACO Celebra 30 Años de Trayectoria con Homenaje a Jobim y Caymmi

El Instituto de Cultura Brasil Colombia (IBRACO), la principal entidad dedicada a la enseñanza del portugués y la difusión cultural brasileña en el país, celebra tres décadas de existencia con un evento de gala: el concierto “Do Mar ao Tom”. La presentación, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre a las 6:00 p. m. en el Teatro del Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, rinde homenaje a dos de los legados musicales más inmortales de Brasil: la elegancia de la Bossa Nova de Antônio Carlos Jobim y la profundidad poética de Dorival Caymmi.

El concierto será un encuentro artístico excepcional protagonizado por sus herederos directos: Daniel Jobim y Danilo Caymmi, quienes compartirán escenario en un formato íntimo de piano y voz, uniendo generaciones y estilos musicales.

Fundado en 1995 por la Embajada de Brasil, IBRACO se ha consolidado como el centro de referencia para la cultura brasileña en Colombia. A lo largo de sus 30 años, más de 70.000 estudiantes han pasado por sus aulas y millones de personas han participado en su programación cultural, fortaleciendo el diálogo binacional.

Actualmente, el Instituto tiene presencia en 16 departamentos del país, con una labor que lo ha posicionado como el mayor Instituto de Cultura de Brasil en el mundo fuera de su territorio. Su liderazgo se refleja en ser el centro evaluador del examen Celpe-Bras más grande del mundo, con un índice de aprobación del 98%.

Beatriz Miranda Côrtes, Directora del Instituto, destacó la trascendencia de este aniversario: “Cumplir 30 años significa celebrar la fuerza de un sueño compartido entre Brasil y Colombia. IBRACO nació para acercar culturas, pero con el tiempo se convirtió también en una comunidad vibrante, creativa y profundamente humana. Hoy celebramos todo lo que hemos construido juntos”.

“Do Mar ao Tom”: Un Recorrido Musical Único

El título del concierto, “Do Mar ao Tom”, sintetiza la esencia del repertorio, que navega desde los paisajes sonoros costeros de Bahía inmortalizados por Dorival Caymmi, hasta la sofisticación armónica y universal de la Bossa Nova de Jobim.

Contar con sus herederos es un hito cultural. Daniel Jobim (pianista, cantante y compositor), nieto de Tom Jobim, es reconocido internacionalmente por mantener vivo el legado de la Bossa Nova con su elegancia y lirismo. Su interpretación de “Garota de Ipanema” en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016 lo catapultó a la visibilidad global.

Por su parte, Danilo Caymmi (cantante, flautista y arreglista), hijo de Dorival Caymmi, honra la rica genealogía musical familiar con una carrera marcada por la serenidad, la delicadeza y una profunda conexión con la Música Popular Brasileña (MPB). Su dominio de la flauta transversal y su trayectoria junto a figuras como Tom Jobim consolidan su papel como representante vivo de la tradición.

“‘Do Mar ao Tom’ es más que un concierto; es un encuentro entre generaciones, historias y sensibilidades que transformaron la música brasileña. Contar con Daniel Jobim y Danilo Caymmi en este aniversario es un regalo para IBRACO y para Bogotá”, añadió la Directora Miranda Côrtes.

En el marco de la celebración, el Concejo de Bogotá otorgará a IBRACO la prestigiosa Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez. Esta distinción exalta tres décadas de contribución al fortalecimiento de los vínculos culturales, educativos y sociales entre Brasil y Colombia, un hito que marca un nuevo capítulo en la historia del Instituto como un puente vivo entre ambas naciones.

“Recibir la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez es un honor que nos llena de gratitud y responsabilidad. Esta distinción reconoce no solo nuestra labor institucional, sino también a cada docente, estudiante, aliado y artista que ha hecho posible que IBRACO sea un puente vivo entre Brasil y Colombia”, concluyó la Directora.

El concierto del 27 de noviembre es una invitación a celebrar el diálogo entre naciones y la fuerza transformadora de la cultura en la vida de miles de colombianos.