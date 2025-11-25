Antonia de ‘Los Chicaneros’ se refirió a la pelea por la que se distanció de sus padres

La dinámica familiar del popular grupo de creadores de contenido Los Chicaneros ha pasado de ser un referente de unidad en redes sociales a un foco de intensa especulación. El reciente incidente protagonizado por Antonia Botero y su esposo, Chavi, durante una transmisión en vivo, no solo avivó los rumores de un profundo distanciamiento familiar, sino que marcó la primera reacción pública directa de la pareja ante las persistentes preguntas de sus seguidores.

La respuesta de Antonia Botero, catalogando a los seguidores como “¡gente metida!”, refleja no solo su incomodidad ante la invasión de su esfera privada, sino que también actúa como una confirmación indirecta de que el tema es real y doloroso. La contundencia de su expresión, lejos de disipar las dudas, validó la preocupación de la audiencia.

Ese tenso momento fue secundado por su esposo, Chavi, quien al interrumpirla evidenció que la molestia es compartida y que la presión mediática sobre el asunto ha escalado. Su invitación a que la audiencia interrogue también a sus suegros podría interpretarse como un intento de repartir la carga o, incluso, como una sutil manera de señalar a la otra parte involucrada.

El clímax de esta situación se remonta a meses atrás, cuando circuló un video de Cristina, la madre de Antonia e integrante de Los Chicaneros, llorando mientras hablaba de un supuesto quiebre en la relación con su hija. Aunque Antonia no se pronunció en ese momento, la reciente ausencia de sus padres en el baby shower de su primogénito se ha convertido en la prueba más gráfica y contundente del presunto distanciamiento.

“Por favor respeten que ella no quiere hablar de eso. Si tienen muchas ganas de enterarse, pregúntenle directamente a Los Chicaneros”, dijo Chavi durante el en vivo de Instagram.

Pese a las piezas del rompecabezas, como la reacción airada de la pareja, el video emotivo de la madre y la ausencia en el baby shower, ninguna de las partes involucradas ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo el conflicto.

Sin embargo, el manejo público del tema por parte de Antonia y Chavi sugiere una fractura profunda que va más allá de un malentendido pasajero.