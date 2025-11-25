A Paola Rey la ‘pillaron’ con un hombre y encendió los rumores sobre una posible nueva relación tras su separación

En la farándula colombiana hay una gran cantidad de actores y actrices que han ganado reconocimiento por su talento y por su participación en producciones de la televisión nacional. Una de las más destacadas es Paola Rey, recordada por su trabajo en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Montecristo y Sala de urgencias, entre otras.

Además de su versatilidad como actriz, Paola mostró una faceta completamente distinta en el último año al participar en MasterChef Celebrity, reality culinario en el que se coronó como ganadora.

En 2023, Paola reveló que su relación con el también actor Juan Carlos Vargas había llegado a su fin. “Hace dos años y medio tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, escribió la pareja en una publicación conjunta. Allí también aclararon que, aunque ya no comparten la vida en pareja, siguen siendo una familia unida y que su prioridad continúa siendo el bienestar emocional y la estabilidad de sus hijos.

En días recientes surgió una nueva conversación alrededor de la actriz luego de que la cámara de El Fisgón, del programa La Red de Caracol Televisión, captara a varias personalidades durante el concierto de Marc Anthony en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Entre ellas llamó especialmente la atención Paola Rey, quien apareció acompañada por un hombre que, tras unos segundos de duda, terminó siendo identificado como su exesposo Juan Carlos Vargas.

“Miren a Paola Rey con Juan Carlos Vargas. Ustedes se están preguntando qué pasó aquí, no que hicieron oficial su separación. Los dos en el mismo palco disfrutando del concierto. ¿Raro es eso? A mí no me parece, deben tener una buena relación por los hijos. Muy modernos”, comentó el presentador Carlos Vargas.

En las imágenes se observa a los actores compartiendo el espacio con tranquilidad e incluso tomándose fotos con otras personas del lugar. No hay muestras de afecto que sugieran una reconciliación amorosa, pero sí la evidencia de una convivencia respetuosa y cercana.

Este momento abrió nuevamente el debate entre los seguidores sobre si la pareja realmente está separada o si simplemente mantiene una relación ejemplar como familia. Muchos internautas aprovecharon para expresar sus deseos de que la pareja retome su romance. “Qué lindos Paola Rey y su exesposo, ojalá vuelvan, son una pareja muy linda” y “Se ven tan bien juntos, ojalá regresen” fueron algunos de los comentarios más repetidos.