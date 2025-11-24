Sara Corrales respondió duramente a las personas que la critican por hacer ejercicio en su embarazo

El pasado 13 de noviembre, Sara Corrales confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, Damián Pasquini. La actriz, que desde hace varios años vive en México, ha compartido en Instagram, cómo ha vivido estos primeros meses: cambios, emociones y, sobre todo, su rutina de ejercicio, algo que siempre ha sido parte esencial de su vida.

Pero, como pasa cada tanto en redes, no faltaron los comentarios “preocupados”. Que bajara la intensidad. Que esos ejercicios eran “muy pesados”. Que “priorizara el embarazo”. Que “los primeros meses son cruciales”.

Mensajes que, aunque algunos venían con buena intención, terminaron detonando una discusión que parece repetirse cada vez que una mujer embarazada muestra que sigue activa.

Frente a esto, Sara decidió responder con un video contundente, pero tranquilo, explicando que no está improvisando ni actuando por impulso: “Sé que muchos no están acostumbrados a ver a una mujer embarazada entrenar así, pero yo creo que esa teoría de que deben estar quietas está mandada a recoger”, dijo, recordando además que ella ha hecho deporte toda su vida y su cuerpo está adaptado a ese ritmo.

También fue clara en algo, no está sola ni lo hace sin acompañamiento médico. “Damián y yo nos hemos estado asesorando muy bien por ginecólogos, deportólogos y profesionales. Por eso quiero compartir los beneficios del ejercicio en el embarazo. Hay tanta desinformación que me gustaría hacer un en vivo con especialistas para cambiar ese chip”, agregó.

Y sí, lo que Sara plantea toca un punto incómodo pero real: seguimos teniendo una conversación muy desactualizada sobre el cuerpo de las mujeres embarazadas, como si la maternidad fuera una pausa obligatoria para todo. Ella lo dice sin rodeos: “Hay una generación que sí quiere tener hijos, pero no tener cuerpos de mamá es una competencia de quien se ve mejor antes, durante y después del parto”.

Más allá de la frase, lo que deja claro es que este es un tema que se sigue moviendo entre prejuicios, mitos y expectativas imposibles. Sara no está compitiendo con nadie: está siguiendo su proceso, acompañada de especialistas, escuchando su cuerpo y compartiendo lo que a ella le funciona. Al final, lo que está pidiendo no es aplausos, sino algo mucho más básico: respeto por las decisiones que cada mujer toma sobre su propio cuerpo, esté embarazada o no.