Dorado Mañana: Número ganador del sorteo celebrado el lunes 24 de noviembre

Dorado Mañana - Fotos: Balotas doradas creadas con Inteligencia Artificial y logo de la lotería tomado de sus redes sociales el 24 de noviembre del 2025

La Lotería El Dorado Mañana es un sorteo colombiano que se realiza de lunes a sábado, generalmente alrededor de las 11:00 a. m.. Es uno de los juegos de azar más populares del país, administrado por una empresa autorizada para operar rifas y apuestas numéricas. Su dinámica es sencilla y accesible, lo que la convierte en una opción frecuente para quienes disfrutan apostar pequeñas sumas con la esperanza de obtener grandes premios.

Resultado del Dorado Mañana del 24 de noviembre

Número ganador: 1826

La quinta: 3

El funcionamiento del sorteo consiste en elegir un número de hasta cuatro cifras, por ejemplo, 1234. Los jugadores pueden participar en dos modalidades principales: apuesta directa o apuesta combinada. En la apuesta directa, el número elegido debe coincidir exactamente con el número ganador, respetando el orden de las cifras. En la modalidad combinada, el jugador gana si acierta las mismas cifras, aunque el orden sea distinto. Esto aumenta las posibilidades de ganar, pero los premios suelen ser menores que en la apuesta directa.

Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de juego. Si se aciertan las cuatro cifras en apuesta directa, el premio puede alcanzar hasta 4.500 veces el valor apostado. En la modalidad combinada, el mismo acierto paga alrededor de 208 veces lo apostado. También se entregan premios por acertar las tres, dos o una cifra final, con multiplicadores menores que oscilan entre 400 y 5 veces la apuesta inicial. Estos premios hacen que incluso con pequeñas inversiones, sea posible obtener retornos significativos.

¿Cómo reclamar su premio si se ganó la lotería?

Para reclamar un premio, el jugador debe conservar el tiquete original en buen estado, ser mayor de edad y presentarlo dentro del plazo establecido por el operador. El sorteo no se realiza los domingos ni algunos días festivos.