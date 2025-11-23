Conozca la particular voz detrás de los avisos de TransMilenio y del recordado Loquendo

TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, es un elemento vital en la movilidad de la ciudad. Inaugurado en el año 2000, este sistema de buses articulados y biarticulados ha revolucionado la forma en que los bogotanos se desplazan, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente al tráfico congestionado.

En cada articulado y estación están los respectivos anuncios de las rutas, que indican la fecha, hora, estaciones y también las novedades del sistema. No obstante, muchos no conocen la cara detrás de quien le dio vida a esta particular voz, se trata de Fabio Arciniegas, quien tuvo una entrevista con Juan Manuel Esteves de Entrevistas sin Vistas .

Allí dio a conocer que, el hombre inició como locutor profesional en el año 1997, pero este talento lo venía trabajando de desde que estaba en el colegio, en el año 1985. Además de darle la voz a TransMilenio, también se la dio a uno de los personaajes que son iconos del internet, este es el caso de ‘Loquendo’, una voz que ameniza millones de videos en YouTube.

Arciniegas grabó más de 4.500 frases para que su tono y expresiones fueran incorporadas en un software especializado, al que acceden compañías como TransMilenio para usos institucionales. Pero esta no es la única abor por la que se le conoce, puesto que de 2013 a 2018 fue la voz institucional de Caracol Televisión; a lo que se le suma su participación en reconocidos audiolibros y la narración de documentales para cadenas de televisión extranjeras como Discovery Channel.

En la entrevista mencionada, el señor Fabio comentó que el tema de la locución ha sido un trabajo completamente empírico: “Solamente he hecho un par de talleres especializados en el tema de la locución. Uno de ellos en México con Mario Filio que es toda una institución, en el año 2016, sobre cómo transmitir sentimientos. Y el otro taller lo realicé en una casa de doblaje colombiana, dirigida por Don Héctor Estrada, sobre la actuación en doblaje”, contó.