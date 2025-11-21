22 años de ‘31 minutos’, su regreso a Colombia y el estreno de una nueva película

Hablar de 31 minutos es sinónimo de infancia para muchos quienes crecieron con las noticias de Tulio Triviño, los reportajes de Juan Carlos Bodoque, las ocurrencias de Mario Hugo y la música inconfundible gracias al talento del elenco.

Por tal razón, en PUBLIMETRO hablamos con Álvaro Díaz, creador del programa y actor de Juan Carlos Bodoque, quien dio detalles acerca de las próximas presentaciones que tendrán en Colombia y los retos que han encontrado tras más de dos décadas del programa.

¿Cómo seguir impactando a los jóvenes y llegando a las mismas audiencias de hace 20 años sin perder vigencia?

“Quizás no pensando tanto en eso, sino pensando en nuestra propia evolución artística. Yo creo que para muchos artistas, 20 años, hoy en día es poco, hay muchos que tienen 40 o 50 años de carrera y se mantienen vigente y siguen. En el caso de los músicos, lanzando discos, o de los actores y directores que siguen haciendo películas.

Es más o menos lo mismo, nosotros tenemos un universo que se llama ‘31 minutos’, pero a ese universo tú tienes que ir presentándole desafíos permanentes en distintos formatos, como pueden ser los shows en vivo, películas, un museo, etc. y trabajar con la misma disciplina, el mismo rigor, el mismo profesionalismo y dedicación que hemos tenido siempre.

En la medida en que asumimos las complejidades de ‘31 minutos’ nos vamos actualizando y vamos conectando con ese público que va cambiando relativamente como vamos cambiando nosotros”.

Ustedes, como comunicadores, ¿por qué decidieron crear ‘31 minutos’ y que fuera noticiero? ¿qué pretendían decir o impactar?

“No había una circunstancia en particular. Era un concurso de programas infantiles que tuvieran más contenido. Se nos ocurrió hacer una idea bastante sencilla que era un noticiero protagonizado por títeres y eso se convirtió en un programa de televisión. Por distintas razones, estos títeres evolucionaron desde un noticiero de títeres a una comedia de personajes, donde los personajes se volvieron importantes, donde la música se volvió muy importante y luego ese mismo contenido empezó a traspasar las barreras de la televisión, se fue al cine y se fue al show en vivo”.

¿Qué sienten al saber también que han impactado tantas personas a nivel mundial?

“Hoy en día es como el fenómeno de que uno puede hacer una cosa y rebota en otro lado y uno ya tiene que ir acostumbrándose. A nosotros lo que nos mantiene sorprendidos, como en constante alerta o atención, es el hecho de que siempre podemos ir alcanzando o cruzando una nueva frontera.

Acaba de suceder con el Tiny Desk, que subió el techo de ‘31 minutos’ un montón y hoy día estamos recibiendo llamadas de Estados Unidos para ir a tocar allá. Entonces, son fenómenos que ocurren gracias a ciertas plataformas que estamos usando muy a favor nuestro, que son las el streaming”.

Dentro de pocos meses estarán en el Festival Estéreo Picnic, uno de los más importantes en Bogotá, ¿cómo sienten con esta noticia y al saber que estarán junto a grandes artistas?

“Como ‘31 minutos’, antes habíamos hecho otras cosas, como estar en vivo en un Lollapalooza en el año 2012 y de ahí empezamos a tener la tradición de presentarnos en festivales varias veces y en una ocasión se nos dio en Colombia con el tema del rock en teatro y ahora se nos abre otro espacio en el Estéreo Picnic.

Entonces son instancias muy entretenidas donde nuestros espectáculos son controlados y son muy rigurosos y muy disciplinados. Cuando estamos en un festival nos transformamos también en una banda de rock, tenemos que tener esa entrega, estamos llamando la atención de gente que corre a tu escenario, que a veces que está incómoda, que está parada, que está cerca, que grita mucho.

Es una dinámica muy entretenida para ‘31 minutos’, nuestras experiencias han sido muy buenas siempre y esperamos que se repita, sobre todo porque se da un espacio más familiar. Entonces, esa apuesta familiar a veces aburrida, nosotros tratamos de hacer que así como disfrutan Guns N’ Roses disfruten 31 minutos”.

¿Qué significa 31 minutos para ti, específicamente que desde tu personaje?

Ha sido mis últimos 22 años de vida, ya no tengo muy claro qué significa para mí es una vida que para mí es normal. Voy a decir una cosa extraña, pero se transformó en algo normal, hacer giras, estar en hoteles, aviones, como el lugar común de la vida del rock.

Se transformó en algo normal, también estar acá. Entonces, no me lo soñaba, no era algo que me correspondía hace 20 años, yo estaba en el lado de la realización de proyectos y, por otro lado, esta vida está acompañada de una fama muy amable, sobre todo con los niños. Los niños que se te acercan, que admiran mucho y que admiran mucho a los personajes, en particular al que hago yo, que es Juan Carlos Bodoque.

Una calurosa navidad, el próximo estreno de 31 minutos:

Una nueva película de 31 minutos llegará a Amazon Prime a partir de este viernes 21 de noviembre con temática navideña para que disfruten niños y adultos por igual con un mensaje simple, pero contundente: Mantener vivo el espíritu navideño, la esperanza y la amistad, sin importar los problemas.

Debido al terrible calor que está haciendo en la ciudad de Titirilquén, Santa Claus no irá a repartir regalos, así que Juan Carlos Bodoque emprende un viaje hasta el Polo Norte para intentar salvar la Navidad.

Este filme reúne la esencia tan característica de esta serie, llena de humor, música, reflexión y sorpresas que ningún fanático de 31 minutos se querrá perder.