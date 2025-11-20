Hamilton le mostró el sabor del afrobeats cartagenero a la leyenda del género Burna Boy

El cartagenero Hamilton, conocido como el ‘AfroRockstar’, es hoy por hoy uno de los máximos abanderados del afrobeats en Colombia, género musical que lo llevó recientemente a conocer a uno de los más duros de este tipo de ritmos a nivel global, el nigeriano Burna Boy, a quien le hizo una promesa musical que espera cumplir en los meses venideros.

El nacido en la amurallada ha estado en varias ocasiones en la redacción del diario gratuito más grande del mundo, con entrevistas en las que ha destacado los aportes que le han hecho los sonidos africanos a su carrera; esa que meses atrás lo llevó a celebrar el lanzamiento de su álbum ‘AfroRockstar’, compuesto por 21 canciones en las que colaboró con artistas como Farruko, Yelex, Hector Nazza, Maisak y Danilo.

“Acá están reflejadas mis raíces afro, mis raíces cartageneras. Quiero que la gente que escuche este álbum tenga presente que yo soy de allá. Que este trabajo al ser global se convierta en una invitación a conocer mi ciudad. Quiero que Cartagena crezca musicalmente y con ello nuestra cultura”, fueron las palabras de emoción de este joven artista por su lanzamiento, en entrevista con Publimetro Colombia.

Su trabajo duro y su anhelos de mostrar una cara diferente de su ciudad, lo han llevado a estar en importantes escenarios en el globo como el Intuit Dome de Los Ángeles, Estados Unidos, sitio en el que se encontró con uno de sus máximos ídolos Burna Boy, ganador del Grammy como ‘Mejor álbum de Música Global’; a quien le prometió volverá a ver en un estudio musical.