La Feria de Cali apuesta por una nueva generación con Dayson Lyon

El nuevo fenómeno de la salsa colombiana, respaldado por Carlos Vives y producido por la legendaria Mimi Ibarra, aterriza en el cartel más prestigioso de la Feria de Cali: la Arena USC. Con apenas 27 años, Dayson Lyon confirma por qué es la voz más prometedora del género y la gran apuesta de la salsa contemporánea.

Un ascenso imparable: del éxito viral a los grandes escenarios

Dayson Lyon no solo representa a la nueva generación de artistas caleños: es el salsero más viral del mundo en TikTok, con más de 3.5 millones de seguidores. Su estilo fresco, su capacidad para conectar con audiencias jóvenes y su potencia en vivo lo han convertido en un fenómeno que rompe fronteras.

Ahora, bajo el respaldo de Gaira Música Local, el sello de Carlos Vives, y con la guía musical de Mimi Ibarra, Dayson sube un peldaño más en su carrera: compartir escenario con los gigantes Grupo Niche y La Misma Gente en una de las noches más esperadas de la Feria de Cali.

“Una Noche Loca”: la nueva apuesta que ya suena con fuerza

El artista lanzó recientemente “Una Noche Loca”, una salsa apasionada que explora el deseo, la atracción y la energía de una conexión intensa.Con un sonido vibrante y sensual, la canción reafirma la versatilidad de Dayson y marca el inicio de una etapa musical más madura, más profunda y con un sello propio que ya resuena en plataformas, medios y escenarios de toda América Latina.

Si algo define su identidad artística es la mezcla entre tradición y modernidad: romanticismo contemporáneo, fusiones sin miedo y un arraigo firme a su ciudad: Cali, la capital mundial de la salsa.

Arena USC: el corazón musical de la Feria de Cali

Este año, la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo presenta una programación de lujo que reafirma su posición como el escenario más poderoso de la Feria: cinco noches, cinco universos musicales y una experiencia que celebra la identidad y el orgullo caleño.

Programación oficial de la Arena USC

📅 26 de diciembre – Vallenato con sentimientoDaniel Calderón y Los Gigantes · Jean Carlos Centeno · Hebert Vargas

📅 27 de diciembre – Fiesta RetroCharlie Aponte · Eddy Herrera · Magic Juan · DJ Gaga

📅 28 de diciembre – Música Popular a todo pulmónYeison Jiménez · El Agropecuario · Marlon Arenas · Dueto Buriticá

📅 29 de diciembre – Sentimiento y pasiónLuis Alfonso · Alzate · Willie García · Dubán Bayona

📅 30 de diciembre – Salsa sin treguaGrupo Niche · La Misma Gente · Dayson Lyon · Orquesta La 16

Cada noche tiene su propio lenguaje y su propia historia, convirtiendo a la Arena USC en el verdadero epicentro musical de la Feria.

Dayson Lyon: la nueva cara de la salsa caleña

Con el apoyo de productores legendarios, una base sólida de seguidores y un estilo que combina tradición y frescura, Dayson Lyon representa el presente y el futuro de la salsa. Su llegada al cartel salsero más prestigioso de la Feria confirma que no es solo una promesa: es una realidad.

La Feria vibra, Cali celebra, y la Arena USC se prepara para vivir una noche de salsa sin tregua junto al artista que está redefiniendo el género para una nueva generación.