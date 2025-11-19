¿'De millón a cero’? Al hijo de Kaleth Morales le pusieron todo de cabeza con tremenda demanda

Para 2005, el folclor vallenato vivió una de sus más grandes perdidas, la del cantante Kaleth Morales, artista cuyo legado continúa en pie gracias a la voz de su hijo Samuel, joven que está metido en tremendo lío legal por una demanda realizada por su exmánager.

El pasado 12 de octubre, el nombre de ‘El Heredero’ fue tendencia en redes tras el accidente que sufrió el bus en el que se transportaban sus músicos, automotor que e salió de la vía luego de esquivar un camión de carga pesada en la vía que comunica a San Alberto, Cesar, con la ciudad de Santa Marta. Adicionalmente, se conoció que el joven cantante vallenato y su acordeonero Juank Ricardo salieron ilesos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Madre de Kaleth Morales dedicó sentido mensaje a su hijo, tras 20 años de su partida

Samuel Morales y Juan K Ricardo (Cortesía)

Tras esta preocupante situación, el nombre de este joven artista volvió a relucir por algo que va más allá de su innegable talento frente a los micrófonos y sobre las tarimas, ya que José Moreno abogado de Andrea Rivera, exmánager de ‘Samu’ durante diez meses, publicó un video en el que dio a conocer algunos detalles de la demanda que van a adelantar en contra del intérprete de ‘Pa olvidarte’.

“Detrás del brillo de los escenarios hay oscuridad; detrás de los aplausos hay abuso. (...) Andrea organizó eventos y ayudó a impulsar su carrera musical, pero este de manera abrupta e injustificada lo despidió, sin tener en cuenta sus derechos laborales”, afirmó Moreno.

“Hemos iniciado las acciones legales pertinentes para que la empresa del señor Samuel Morales, reconozca esos derechos. Adicionalmente, iniciaremos el proceso penal para adelantar un proceso por estafa, para que la justicia le devuelva lo que Samuel le quitó a Andrea”, añadió.