Ajá Tayrona 2025: el festival que conecta música, territorio y magia en Santa Marta

Santa Marta se prepara para una celebración que conecta música, naturaleza y raíces. El próximo 6 de diciembre de 2025, Masaya Tayrona abrirá sus puertas para la segunda edición de Ajá Tayrona, un festival que honra la identidad samaria y ese lugar mágico donde la Sierra Nevada se entrega al mar. Una experiencia inmersiva que combina música, arte, cultura y territorio con el espíritu vibrante del Caribe.

Un encuentro que celebra la esencia del Caribe

Ajá Tayrona nació como un ritual contemporáneo, un espacio donde la música y la naturaleza conviven desde la autenticidad. Para esta edición, el equipo de Masaya reafirma su propósito: “conectar aún más con la historia y la cultura de este territorio”, promoviendo un festival que es más que fiesta: es memoria, comunidad y magia.

Lineup Ajá Tayrona 2025: la banda sonora del Caribe contemporáneo

La edición 2025 reúne a artistas que representan la fuerza del Caribe, desde sus ritmos tradicionales hasta su evolución electrónica y urbana. Un cartel diverso, potente y profundamente conectado con el territorio.

Jossman

El Afroking llega con su energía magnética y un sonido que une culturas y emociones. Su puesta en escena es pura celebración: un show electrizante que promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

Zapapaya + Negra Hawkins

Una dupla que fusiona electrónica cálida con folclor electrónico. Zapapaya teje atmósferas envolventes mientras Negra Hawkins eleva la experiencia con su voz ancestral. Juntos construyen un viaje musical vibrante y espiritual.

Queens Tafari + África Johary

Desde Bogotá hacia el Caribe profundo. Queens Tafari refresca el dancehall con cadencias latinas, y África Johary suma amapiano y afrobeats en una mezcla que explota en poder femenino, fuego y ancestralidad.

Bastian Marte & Jordan Lex

El dúo caleño aterriza con un performance enérgico y transformador. Marte aporta su voz vibrante y Lex su fuerza como DJ y productor. Un acto que sacude al público desde el primer segundo.

Loko Cua Cua

El sabor samario hecho fiesta. Maestro del pico y del sonido callejero, Loko Cua Cua trae la esencia costeña más honesta. Su energía irreverente promete incendiar la pista desde el primer beat.

Bad Shatta a.k.a. Damytic

Desde Bogotá llega una pieza clave de la historia musical de Masaya. Un DJ que enciende escenarios con dancehall y shatta, marcando el pulso caribeño del evento con una entrega total.

Jay Speller

Encargado de abrir la jornada con un viaje sonoro que mezcla afro house y vibras del Caribe. Su estilo expansivo conecta culturas y prepara al público para un día lleno de ritmo y libertad.

Arte, comunidad y experiencias: Ajá Tayrona es más que un festival

Mercadillo Local

Artesanos, artistas y creadores del territorio compartirán piezas únicas que cuentan historias del Caribe profundo.

Compromiso Ambiental

Ajá Tayrona impulsa prácticas sostenibles para cuidar el territorio sagrado que lo inspira: