Nina Rodríguez sorprende con Interludio, un proyecto íntimo que celebra la belleza de lo simple

En un momento donde la música se consume con prisa, Nina Rodríguez decide hacer exactamente lo contrario: frenar. Con una estética depurada y un sonido que se siente como una respiración profunda, la artista colombiana presenta Interludio, un EP de cinco canciones que explora la vulnerabilidad, la pausa y la belleza de lo esencial. El lanzamiento está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.
Con tres reinterpretaciones de clásicos latinoamericanos y dos composiciones inéditas, Interludio funciona como un refugio emocional y una declaración artística. Es música hecha para escuchar con calma, para contemplar y para dejar que la piel responda.
Un EP que abraza la vulnerabilidad: cinco canciones, un solo universo emocional
El proyecto está compuesto por:
- “Por qué te vas” – una lectura melancólica y contemplativa del clásico de Jeannette.
- “A tu vera” – la versión presentada en el cierre de Colombiamoda 2025 dentro del performance Lola baila descalza.
- “Zamba para olvidar” – un cierre susurrado y espiritual, casi una plegaria.
- “Eco” – una composición original que revela una voz más introspectiva.
- “Almas” – una pieza que expone la faceta más transparente y emocional de Nina.
Cada canción se construye desde un sonido minimalista, acústico y atemporal, donde los silencios importan tanto como los acordes.
Producción minimalista y emocional: Nina se reinventa en el estudio
Por primera vez en su carrera, Nina asume un rol protagónico en la producción musical, coproduciendo junto a Andrea Hoyos. Juntas dieron forma a un universo sonoro donde lo sutil tiene poder, donde la desnudez emocional es central y donde cada detalle respira intención.
“Interludio nació como una pausa. Un lugar donde el tiempo se detiene y la emoción encuentra espacio para respirar… Quise rendir homenaje a las voces que me formaron, pero también dar espacio a mis propias palabras. Es un viaje breve, pero lleno de verdad.” — Nina Rodríguez
Una declaración estética: visuales que dialogan con la música
Más allá del sonido, Interludio es también un proyecto visual cuidadosamente diseñado.Nina consolida su papel como directora creativa, supervisando:
- arte y concepto
- fotografía
- vestuario
- narrativa visual del EP
El lanzamiento incluye una editorial realizada en Nueva York, fotografiada por Andrés Oyuela, con un equipo creativo conformado por:
- Pablo Correa – dirección de arte
- Davide Chicaeme – styling
- Laura Pantoja – maquillaje y peinado
- Santiago Pantoja – video
Las imágenes se alinean con el espíritu del EP: belleza en lo simple, silencio con intención y una sensibilidad que abraza lo humano.
Interludio: una pausa como acto de resistencia
En tiempos de inmediatez, Nina Rodríguez apuesta por lo contrario: un EP que invita a detenerse, sentir y mirar hacia adentro. Interludio es un gesto artístico y personal, un recordatorio de que en lo pequeño, lo pausado y lo íntimo también habita una enorme fuerza.
Con este proyecto, la artista reafirma su lugar dentro de la música latinoamericana contemporánea como una voz vulnerable, precisa y profundamente auténtica.