El legado del ‘Rey’ está más vivo que nunca: Bogotá recibe el tributo más completo a José Alfredo Jiménez

El 23 de noviembre de 1973, quedó marcado en el calendario como uno de los días más tristes de la música latinoamericana, tras el fallecimiento de ‘El Patrono de las Cantinas’, José Alfredo Jiménez, artista cuyo legado continúa gracias a la labor de su hijo, mismo que presentará un espectáculo sin precedentes en la capital colombiana.

Dolores Hidalgo, Guanajuato, vio nacer en 1926 a Jiménez, quien dentro de su extenso repertorio tiene canciones que son considerados himnos de la ranchera como "El Rey”, “Copa Tras Copa”, “Te Solté la Rienda”, “Amanecí en Tus Brazos”, “Caminos de Guanajuato” y “El Caballo Blanco”.

¿Dónde y cuándo será el Festival Internacional de José Alfredo Jiménez 2023? El Festival Internacional de José Alfredo Jiménez tendrá más de 50 actividades artísticas y culturales como serenatas, conferencias y cortometrajes.

El próximo sábado 22 de noviembre, el Teatro Cafam, recibirá el montaje “Así fue mi padre”, dirigió por el hijo menor de Jiménez, José Alfredo Jiménez Medel quien, tras más de tres décadas de investigación, ha reunido manuscritos, audios, fotografías y material audiovisual que permiten reconstruir episodios íntimos y poco conocidos del compositor. A lo largo del montaje, el público descubre no solo al artista, sino también al hombre detrás de algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio ranchero.

La propuesta se enriquece con una sólida parte musical. En Colombia, el acompañamiento está a cargo del reconocido Mariachi de Ricardo Torres, agrupación que se ha consolidado como una institución en el país y en América Latina por su dominio de la tradición mexicana y su participación en múltiples producciones de artistas nacionales e internacionales. Su presencia garantiza una interpretación auténtica que sostiene el carácter emocional del homenaje.

Desde México llega también la voz de Myrna Lozano, intérprete de amplia trayectoria y discípula de la recordada cantante María de Lourdes. Su experiencia en el género vernáculo aporta fuerza, sensibilidad y una lectura respetuosa del repertorio de Jiménez, elevando la puesta en escena a un encuentro profundamente evocador.

Más que un espectáculo, “Así fue mi padre” se presenta como un viaje emocional a través de los recuerdos, la historia y la música que marcó a generaciones. Es un tributo que revive la esencia de José Alfredo Jiménez y rescata la vigencia de un legado que sigue influyendo en la cultura latinoamericana.

Precio de la boletería

Este escenario capitalino tendrá varios aforos para este show, encontrando desde Balcón Lateral por $140.000 pesos; hasta Platea Central por 220.000. Cabe acotar que a estos valores se les tiene que añadir los precios del servicio.