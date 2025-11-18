De Daniela Romo a Mon Laferte: la playlist detrás de Simplemente Alicia

Desde su estreno en Netflix el 5 de noviembre, Simplemente Alicia no solo se posicionó como la serie colombiana más vista de su semana: también logró que miles de espectadores quedaran atrapados por un elemento clave dentro de su propuesta narrativa: su poderosa banda sonora.

La historia de Alicia —interpretada por Verónica Orozco—, una mujer que decide desafiar las reglas del amor casándose con dos hombres (Sebastián Carvajal y Michel Brown), se construye no solo desde el guion y las actuaciones, sino desde una selección musical que potencia cada giro emocional, cada conflicto y cada momento de liberación en la vida de su protagonista.

Una playlist que cuenta una historia paralela

La musicalización creada por Ricardo Dávila funciona como una segunda voz dentro de la serie. Cada canción aparece en los momentos más trascendentales, acompañando la doble vida de Alicia con un lenguaje emocional que va del empoderamiento a la vulnerabilidad.

La banda sonora recorre distintas épocas y géneros, convirtiéndose en un viaje sonoro que enriquece la narrativa:

“Mujer de todos, mujer de nadie” – Daniela Romo : un himno de rebeldía femenina que dialoga con la esencia libre de Alicia.

: un himno de rebeldía femenina que dialoga con la esencia libre de Alicia. “Mentiras” – Daniela Romo : símbolo del autoengaño y las verdades incomodas que acompañan su historia.

: símbolo del autoengaño y las verdades incomodas que acompañan su historia. “Desesperada” – Marta Sánchez : perfecta para los momentos de ruptura interna y fragilidad emocional.

: perfecta para los momentos de ruptura interna y fragilidad emocional. “Amor completo” – Mon Laferte: una balada que condensa el conflicto sentimental de una mujer que ama sin moldes.

Estas canciones funcionan como cápsulas de memoria emocional que ayudan al espectador a conectar con la dualidad de Alicia, sus dudas, su valentía y su búsqueda de autenticidad.

Sonidos latinos para una historia colombiana

El soundtrack también incluye la energía tropical y la nostalgia de Joe Arroyo, Rodolfo Aicardi, Fruko y Sus Tesos y la fuerza pop-rock de Maná, ampliando el espectro emocional de la serie.

Gracias a estos clásicos, la musicalización crea atmósferas que van desde la fiesta hasta la reflexión, marcando cada transición en las relaciones de Alicia y sus dos esposos.

Una playlist que ya es tendencia

Toda la música que acompaña Simplemente Alicia está disponible en la playlist oficial de la serie en Spotify, que rápidamente empezó a sumar seguidores que quieren revivir los momentos más intensos de la producción.

Para muchos espectadores, la banda sonora se convirtió en uno de los mayores aciertos de la serie: un puente emocional que complementa su propuesta arriesgada y refuerza el impacto cultural que ha tenido desde su estreno.