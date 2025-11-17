“¿Por qué se fue, y por qué murió?”: falleció Jorge Chapellín, el interprete del éxito ‘El último beso’

Jorge Chapellín, el icónico cantante y compositor que marcó a toda una generación como la voz principal de la agrupación venezolana Los 007, falleció este domingo, según confirmaron allegados y colegas del artista.

La noticia fue dada a conocer por el músico Euler Guillén, quien escribió en sus redes sociales un mensaje que reflejó el dolor de la escena musical: “Duele tu partida, pero te llevamos en el corazón”.

Chapellín fue protagonista de la época dorada del pop y la balada en Venezuela. Con una voz melódica, romántica y reconocible al instante, interpretó algunos de los temas más recordados de la música latinoamericana de los años 60 y 70.

Entre sus interpretaciones, “El Último Beso” permanece como la más emblemática, convertida en un himno generacional que aún hoy es coreado: “¿Por qué se fue, y por qué murió?, ¿por qué el señor me la quitó?”. Su manera de interpretar este clásico consolidó a Los 007 como una de las agrupaciones más influyentes de la música pop venezolana.

El legado de Chapellín no solo está en los discos, sino en la nostalgia que despertó en miles de oyentes que crecieron escuchando sus canciones en serenatas, reuniones familiares y celebraciones. Para muchos, su voz representa la banda sonora de una Venezuela que vibraba con la efervescencia musical de esas décadas.

Con su partida, la música venezolana pierde a una de sus figuras más queridas, pero su obra sigue viva como parte del patrimonio cultural del país.