Nueva prueba de ADN confirma que Yo Me Llamo José José sí es el padre del niño que negó durante 8 años

Manuel José, recordado en Colombia por ganar Yo Me Llamo gracias a su destacada imitación de José José, vuelve a estar en el centro de la conversación por un nuevo capítulo de su vida personal. Tras años de insistencia por parte de su expareja Adriana Arbeláez, finalmente se conocieron los resultados de una prueba de ADN que confirma que el artista sí es padre del niño Isaac, de 8 años.

Durante más de ocho años, Arbeláez solicitó distintas pruebas científicas para demostrar la paternidad. En 2023, el imitador incluso cuestionó públicamente la validez de una de ellas, asegurando que provenía de “un perito corrupto, que no estaba capacitado y que no tenía la preparación académica que requiere la ley mexicana”. Sus declaraciones generaron polémica y prolongaron la disputa legal y mediática.

Sin embargo, la historia tomó un giro definitivo. Una nueva prueba de ADN, presentada por la misma Adriana y realizada bajo los parámetros exigidos por la ley, arrojó un resultado concluyente: Manuel José sí es el padre de Isaac.

Durante la emisión del programa que reveló la noticia, los presentadores resaltaron la ironía del caso, recordando que el cantante ha manifestado en varias ocasiones haber sido “un hijo negado” y que ahora, según ellos, estaría repitiendo el mismo patrón con su propio hijo.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo, mientras la opinión pública observa con atención los pasos que dará el artista tras conocerse este resultado definitivo.