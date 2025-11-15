“Hay que rezar mucho”: Mhoni Vidente hizo preocupante premonición para el cierre de 2025

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a desatar debate entre sus seguidores luego de compartir una serie de revelaciones sobre el cierre energético de 2025 y los fuertes cambios que marcarán el inicio del próximo año. Sus declaraciones, hechas durante una reciente participación en el programa Unicable, han generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Según la vidente, el mes de noviembre estaría cargado de movimientos energéticos significativos, intensificados por el paso del objeto interestelar 3I/Atlas, el cual —de acuerdo con ella— estaría “removiendo energías” a nivel individual y colectivo. Esto, asegura, provocará que muchas personas experimenten transformaciones profundas en sus vidas.

Una de las afirmaciones más llamativas de Mhoni fue su advertencia sobre el próximo año:“2026 será el año cero, comenzar desde cero completamente. Nos está diciendo que comienzan a moverse las energías, tocando fondo y levantándose. Por eso los sismos, catástrofes”, dijo, en referencia a lo que considera una etapa global de cambios drásticos.

Para la astróloga, el planeta estaría atravesando un ciclo de transformación intensa, reflejado en fenómenos naturales y tensiones sociales.

Sin embargo, lo que más impacto generó fue una inquietante visión que compartió en pleno programa. Mhoni aseguró haber visualizado la caída de un avión en México, un evento que, según ella, ocurriría a inicios de diciembre y afectaría a personas de alto perfil.

“Veo la caída de un avión, la caída de un avión aquí en México, en el que va gente muy importante. Será en la capital, en la Ciudad de México. La caída de la aeronave será como el 2 o 3 de diciembre. Hay que rezar mucho”, advirtió.

A lo largo de su carrera, Mhoni ha ganado notoriedad internacional por anticipar sucesos naturales, tragedias y eventos políticos. Para sus admiradores, su precisión ha quedado demostrada en múltiples ocasiones. Sin embargo, también se ha convertido en blanco de críticas por parte de escépticos que ponen en duda sus métodos, el impacto de sus declaraciones y la forma en la que estas influencian la opinión pública.