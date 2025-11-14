Christian Nodal da más detalles sobre su nueva boda con Ángela Aguilar durante los Latin Grammy

Christian Nodal, el aclamado artista de la música regional mexicana, acaparó la atención en la alfombra de los Latin Grammy 2025, no solo por sus nominaciones y su esperada presentación, sino también por las preguntas inevitables de la prensa sobre los detalles de su próxima ceremonia nupcial con Ángela Aguilar.

El cantante, visiblemente emocionado y “un poco nerviosillo”, se encontraba en Las Vegas para una noche que, según él, lo sorprendió de antemano: tenía el honor de ser una de las personas que abrirían el show junto a una leyenda, Carlos Santana.

Nodal confesó a los medios que jamás se habría imaginado una oportunidad de esa magnitud. Aunque la premiación es importante, el artista destacó que el equipo, la familia, los amigos y los fans ya están contentos con el simple hecho de estar nominados un año más.

Además de su éxito en la gala, Nodal se encuentra actualmente inmerso en su gira por Estados Unidos, la cual apenas comienza. Informó que solo llevan tres de 18 noches programadas, habiendo recorrido ya California. De hecho, el cantante tenía que ir volando “rápido para Anaheim” inmediatamente después del evento para dar un “showazo”.

Al ser cuestionado sobre qué lo inspira a componer, Nodal brindó una reflexión profunda sobre su arte. Aclaró que no hace música “para” algo, sino “porque mi alma lo necesita”. Para él, son precisamente sus fans quienes lo motivan a entregar la mejor calidad musical.

El detalle de la boda: la planeación está en manos de s

u esposa

A pesar de la insistencia de los reporteros, Nodal ofreció un único detalle concreto sobre la organización de la celebración que se espera con gran anticipación. Ante las preguntas sobre la boda, el artista reveló que “La que está organizando es mi esposa”.

Aunque los medios intentaron profundizar en el tema, preguntando “¿Y dónde va a ser?”, la conversación fue interrumpida, dejando el resto de los detalles a la especulación.