Marc Anthony regresa a Bogotá con un concierto inolvidable junto a Willy García: así puede llegar al Coliseo Live

El ícono mundial de la salsa, Marc Anthony, regresará a Colombia el jueves 13 de noviembre de 2025 con una cita imperdible en el Coliseo MedPlus. En esta ocasión, el cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas se reencontrará con su público bogotano en una noche cargada de ritmo, emoción y sabor latino. El evento contará con la participación especial de Willy García, exintegrante del Grupo Niche, y Jessi Uribe, una de las figuras más destacadas de la música popular, quienes serán los invitados de lujo del “En Vivo Tour 2025”, producción a cargo de CMN Events.

Reconocido como una de las voces más importantes de la salsa y de la música latina, Marc Anthony llega a Bogotá en el punto más exitoso de su gira internacional, que ha llenado estadios y arenas en América, Europa y el Caribe. Su espectáculo promete una mezcla entre los grandes himnos que marcaron su carrera —como Vivir mi vida, Valió la pena, Qué precio tiene el cielo, Tu amor me hace bien y Flor pálida— junto con temas de sus más recientes producciones.

El concierto se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, uno de los escenarios más importantes del país, con capacidad para más de 20.000 asistentes y ubicado sobre la calle 80, a las afueras de Bogotá. Con este evento, el recinto reafirma su papel como epicentro de los grandes espectáculos internacionales.

“Recibir a Marc Anthony por tercera vez en nuestro escenario es una celebración para la música latina y para el público que hace del Coliseo MedPlus un punto de encuentro con los artistas más importantes del mundo. Este tipo de conciertos consolidan nuestro compromiso con la cultura y el entretenimiento en Colombia”, afirmó Carolina García, gerente estratégica de negocios del coliseo.

Con entradas desde $270.000 disponibles en www.taquillalive.com, el show se perfila como uno de los momentos más destacados del calendario cultural de fin de año en la capital, uniendo en una sola noche a tres exponentes de distintos géneros musicales.

Detalles logísticos y recomendaciones de movilidad

Debido a la asistencia esperada de más de 15.000 personas, el Coliseo MedPlus ha implementado varias soluciones para garantizar una experiencia cómoda y segura para todos los asistentes.

Parqueadero oficial:Operado por ParkingLive, estará ubicado frente al coliseo con capacidad para 1.000 vehículos.

Tarifa carros: $35.000 COP

Tarifa motos: $25.000 COPSe recomienda la compra anticipada del cupo a través de TaquillaLive.

Transporte compartido – RUTALIVE:El coliseo dispondrá de buses especiales de ida y regreso hacia distintos puntos de la ciudad.

Salida: desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80.

desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80. Regreso: al finalizar el concierto, con tres rutas disponibles:

al finalizar el concierto, con tres rutas disponibles: Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte.

Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte.

Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado.

Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado.

Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.

Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor. Costo: $25.000 COP (ida y regreso).

El embarque se realizará dentro del parqueadero oficial del coliseo y los tiquetes podrán adquirirse también por TaquillaLive, garantizando una experiencia completa y sin contratiempos para disfrutar del esperado regreso de Marc Anthony a Bogotá.