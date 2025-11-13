A 40 años de la tragedia de Armero, conozca los milagros que se le atribuyen a Omayra Sánchez

Omayra Sánchez, la víctima más recordada de la tragedia de Armero, en Colombia, permaneció atrapada por más de dos días en los que intentaron rescatarla en vano. AFP JAIRO HIGUERA

La historia colombiana ha estado marcada, como la de muchos países, por desastres naturales que terminaron en tragedia por las miles de vidas que cobraron; este es el caso del desastre de Armero, que actualmente es un pueblo fantasma ubicado en el departamento del Tolima, el sitio afectado tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz que provocó una avalancha de lodo, causando la muerte de 25 mil personas. Hoy, 13 de noviembre de 2024, se cumplen 40 años de esta tragedia y algunos siguen recordando a Omayra, una de las caras de este desastre, por los milagros que dicen que les han concedido.

Omayra Sánchez Garzón fue una niña colombiana de 13 años que se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero, la pequeña quedó atrapada en los escombros de su casa y esperó durante aproximadamente 60 horas el equipo adecuado que pudiera sacarla de entre los escombros, sin embargo, Omayra falleció. La imagen de la niña atrapada entre el lodo marcó al mundo y hasta el día de hoy muchos van al lugar en el que era su casa para llevarle diversos detalles e incluso algunos afirman que la niña les ha cumplido milagros.

Con los años, Armero se convirtió en un campo santo y las figuras relacionadas con la religión católica, además de Omayra no faltan, asegurando que con algunas ofrendas, Omayra intercede para quienes claman un milagro; uno de los testimonios más recordados es de una mujer chilena que visitó Colombia para pedirle a Omayra interceder por una cirugía que era urgente para su salud, en un testimonio para la revista Semana, la mujer extranjera afirmó que pocos días después de su visita, el médico aprobó su tratamiento: “Yo sabía que era la niñita Omayra la que había intercedido para que Dios me ayudara. Por eso corrí a una capilla a agradecer. Espero algún día visitarla en Colombia”.

Para los colombianos la historia no cambia, pues una mujer llamada Eugenia llegó afirmar que tenía un cáncer por el que debía someterse a un procedimiento médico que ella decidió aplazar porque quería tener hijos, luego de pedirle a Omayra por su salud descubrió que estaba libre de su enfermedad y años después pudo coincibir hijos.

Como estas historias, son muchos los que afirman que Omayra les ha ayudado a mejorar su salud, conseguir empleo y además mejorar su calidad de vida.