Resultados de las Loterías de Cruz Roja y Huila del martes 11 de noviembre

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana es uno de los juegos de azar más reconocidos en el país, que se distingue por su fuerte componente social. Juega todos los martes por la noche (excepto días festivos, en cuyo caso se traslada al día hábil siguiente) y ofrece un gran Premio Mayor de miles de millones de pesos, además de una variedad de premios secos. El objetivo principal de esta lotería, que opera bajo el lema “salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano”, es generar recursos económicos para financiar la labor humanitaria que realiza la Cruz Roja Colombiana, apoyando sus programas de salud, gestión del riesgo de desastres y asistencia a las poblaciones más vulnerables.

La Lotería se comercializa a través de billetes, que suelen estar divididos en fracciones, y se pueden adquirir en puntos de venta físicos o de forma online. Para ganar, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras y la serie del Premio Mayor o de cualquiera de los premios secos. Es importante saber que, al igual que todos los juegos de azar en Colombia, los premios están sujetos a descuentos de ley por impuestos. Los premios menores o secos se pueden cobrar con los distribuidores, mientras que para el Premio Mayor se debe contactar directamente con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, presentando la cédula de ciudadanía y el billete original.

La Lotería del Huila es una de las loterías más tradicionales de Colombia y su sorteo se lleva a cabo todos los martes por la noche. Actualmente, ofrece un Premio Mayor de $2.000 millones de pesos, además de un atractivo plan de premios secos con montos significativos. Su propósito fundamental, como empresa estatal, es generar recursos económicos que se destinan primordialmente al sector de la salud en el departamento del Huila y en el país, contribuyendo así al bienestar social de la región y a la financiación de los servicios sanitarios.

Para participar en la Lotería del Huila, los billetes (que se pueden comprar completos o por fracciones) tienen un número de cuatro cifras y una serie. El jugador gana el Premio Mayor si su billete coincide exactamente con el número y la serie sorteados. Adicionalmente, existen diversas categorías de premios secos y aproximaciones. Es importante recordar que cualquier premio ganado está sujeto al impuesto de ganancia ocasional (actualmente del 20%) estipulado en la legislación colombiana. Para reclamar el premio mayor, se debe contactar directamente con la Lotería del Huila, presentando el billete original y el documento de identificación.

