Katiuska reveló la verdadera razón por la que decidió irse al exterior tras su supuesta separación

En días recientes, y luego de su expulsión del Desafío del Siglo XXI, Katiuska Bula sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido empacar maletas y tomar un vuelo fuera del país. El inesperado viaje generó todo tipo de especulaciones en redes sociales, especialmente porque la exintegrante de Omega aseguró inicialmente que se trataba de una decisión personal para “despejar la mente”. Sin embargo, en horas recientes reveló nuevos detalles sobre lo que la llevó realmente a viajar a Europa y aclaró si planea quedarse allí de forma definitiva.

En entrevista con el espacio Lo más viral de Caracol Televisió explicó que su viaje no fue producto de un impulso emocional, sino de una serie de conversaciones familiares que se dieron tras su salida del programa. Según contó, fueron sus padres quienes la animaron a pasar una temporada con sus hermanos en Europa, a quienes no veía desde antes de ingresar al concurso.

“Fue algo que hablamos en familia. Mis papás me dijeron que lo mejor era venir un tiempo, estar tranquila, lejos de tanta presión mediática y acompañada de mis hermanos”, comentó.

La barranquillera también reveló que otro de los factores que influyeron en su decisión fue el estado emocional de su madre al conocer la forma en que terminó su participación en el reality. Bula contó que ambas son muy sensibles y que compartir ese ambiente emocional en casa no le estaba ayudando a estabilizarse.

“Mi mamá es muy emocional igual que yo. Obviamente, ella estaba muy triste y en estos momentos a mí no me ayuda. Fue más que todo que tomé la decisión de venirme acá y que en familia decidimos manejarlo de esa manera”, afirmó.

Con esta pausa, Katiuska espera reencontrarse consigo misma y recuperar el equilibrio emocional que, según confesó, se vio afectado por la experiencia dentro del programa. Aunque no ha confirmado cuánto tiempo permanecerá fuera, aseguró que este viaje representa una oportunidad para recargar energías y volver con una perspectiva más tranquila sobre lo vivido en el Desafío.