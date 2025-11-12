Existencial, incorrecto y honesto: así es ‘Perdón Por Nacer’, el nuevo stand-up de Diego Peña

El locutor y comediante Diego Peña, conocido por su trabajo en El Gallo de Radioacktiva, se estrena oficialmente como stand-upero en solitario con 'Perdón Por Nacer’, su primer show individual. La puesta en escena, lanzada en julio de este año, ya ha tenido funciones en Bogotá y Medellín, consolidándose como una propuesta fresca dentro de la comedia nacional.

Su próxima fecha será el sábado 22 de noviembre en el Teatro Hilos Mágicos (Chapinero – Calle 71 # 12-22). Las boletas están disponibles a través de EticketaBlanca.

Una comedia seria… demasiado seria

Con un estilo ácido, autocrítico y sin anestesia, Diego Peña presenta una mirada tan personal como intransferible sobre situaciones cotidianas y absurdos sociales.

En escena, explora temas como: las diferencias sociales en la comida, revelaciones de género, las drogas, las crisis existenciales y la eterna confusión de estar vivo

Aunque pueda sonar ligero, el show promete ser “palpitantemente serio”, tan serio como —según él— un participante de La Casa de los Famosos, un accidente nuclear en Soledad (Atlántico) o el pánico de estrenar su primer show solo.

El resultado es un stand-up que se burla de la solemnidad del mundo, mientras la cuestiona sin miedo.



