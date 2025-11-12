De las calles a las tarimas: Micro TDH y el camino que recorrió desde el freestyle hasta la fama internacional

Fernando Daniel Morillo más conocido como Micro TDH desde su niñez tuvo clara su pasión en la música y aunque esta se dio participando en un primer momento cuñas y programas navideños sobre sus 12 años de edad y confiando en su talento decidió incursionar en el rap debutando como freestyler demostrando su talento en las calles de Mérida, Venezuela, su país natal.

Aunque para aquel momento su nombre artístico era MC microbio, con el paso de los años decidió darle un nuevo sentido, ya que tiempo después con una mayor experiencia y contando con diferentes aires musicales asoció las silgas de su colectivo musical en Venezuela, es decir, ‘The Dog House’, siendo conocido como Micro TDH.

Con una carrera de alrededor 11 años, el venezolano ha logrado destacarse en diferentes escenarios debido a su versatilidad artística que integra rap, hip hop y trap, pero también se ha aventurado en R&B, reguetón, pop urbano y reggae. Ahora, en el marco del BIME, Micro TDH habló de su carrera musical y como se ha transformado este camino desde el inicio de su carrera.

¿Cómo describirías tu proceso de evolución musical y qué elementos de tus inicios conservas en tu estilo actual?

Lo siento como la capacidad de transmitir, con la capacidad de transmitir emociones fuertes, independientemente del género. Creo que esa es una de las capacidades que tengo dentro de mi composición y una de las cosas que conservo de mi estilo inicial, siempre el flow, la forma de escribir basada en el rap, las melodías, la frescura. Si el ingenio, siempre trato de mantenerlo de la misma manera.

¿Cuál consideras que fue el punto de inflexión o la canción que te abrió las puertas a la popularidad internacional?

Yo diría que sin duda hay dos puntos de inflexión diferentes, creo que Cafuné fue la primera canción que me dio a conocer a al mundo, la cual fue lanzada en el año 2017 y por supuesto, ‘Te vi’ que fue la canción que me hizo plantarme como un artista internacional, así que lo veo como lo veo como esos dos picos diferentes, pero muy importantes dentro de mi carrera musical.

Has colaborado con artistas de talla internacional como Myke Towers, Piso 21, Rels B y Lenny Tavárez. ¿Cómo seleccionas a los artistas con los que trabajas y cuál de tus colaboraciones te ha enseñado más como artista?

Creo que todos fluyeron por energía en momentos donde tanto yo respeté su trabajo como ellos respetaron el mío y a través de del equipo de trabajo logramos hacer esas conexiones que en momentos uno ve muy lejanas.

Sin duda de la persona que más he aprendido en el estudio ha sido Silvestre Dangond, uno de los artistas con los que más me he empapado porque tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad, no se conforma con cualquier cosa, pero tampoco es hermético, es una persona bien flexible, así que es un universo nuevo para mí que también me permitió descubrir otros aspectos a nivel musical.

¿Qué te inspira a abordar temas más íntimos en tus letras y cómo manejas ese proceso de catarsis al componer?

Siento que la emoción, es una acción humana, es muy amplia y que nosotros, como artistas, siempre tenemos la responsabilidad de traducirlas al arte y creo que es lo que hago yo. No, no te sabría decir cómo, solo sé que a través de cualquier situación, a través de cualquier experiencia, sentimiento, emoción, pensamiento, siempre surge una inspiración para hacer música. Y sí, el hecho de escribir, el hecho de somatizarlo, transformarlo en música es la mejor catarsis en sí.

¿Qué podemos esperar de Micro TDH en el futuro? ¿Hay algún género musical que aún no hayas explorado y te gustaría intentar?

Sí, yo creo que todavía la gente no conoce a Micro TDH al 100%, además siento que falta mucho por descubrir, que ni siquiera ha llegado a mi mejor momento y estoy emocionado porque eso es lo que se viene para Micro, el inicio de su mejor momento.

Al mirar atrás, ¿qué consejo le darías al Micro TDH que estaba haciendo freestyle en las calles de Mérida?

Que no deje de creer en sí mismo que tiene mucho talento, que puede lograr cambiar el mundo si se lo propone y que está bien escuchar las voces del exterior, pero que la voz interior es la más importante y que nunca deje de prestar la atención. A pesar del consejo, siento que aún tengo mucho por aprender, por descubrir y por supuesto, seguir demostrando mi música a nivel internacional.

Cabe resaltar que Micro TDH no para de crecer y se encuentra trabajando en su próximo EP que promete seguir siendo una muestra de versatilidad, honestidad y pasión por la música.

Los eventos claves que marcan la trayectoria reciente de Micro TDH:

World Tour pasando por USA en 2024, recorrió Miami, Atlanta, Orlando, Los Ángeles, Houston, Denver y Salt Lake City, además de girar por Venezuela en Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto y Maracaibo.

En 2025 actuó en Argentina y Chile (Lollapalooza) Festival Bandidos de Monterrey hizo sold out de su show en CDMX.

Su gira por España el pasado mes de septiembre recorrió ciudades como Madrid, Barcelona, Tenerife y Pamplona, actuando en festivales, como Coca Cola Music Experience y Groove Festival.

Aunque este reconocido evento ya llegó a fin este 2025, desde ya el BIME 2026 se prepara para una nueva versión que tendrá lugar en el mes de mayo del 5 al 7.