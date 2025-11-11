Vibra la Vida Fest 2025: salsa, arte y tradición desde el oriente de Cali

El oriente de Cali se prepara para convertirse en el epicentro cultural del suroccidente colombiano con la primera edición de Vibra la Vida Fest 2025, un evento que reconoce, impulsa y visibiliza las expresiones artísticas del territorio a través de la música, la danza y el folclor.

Organizado por la Fundación Vibremos, este festival nace con el propósito de fortalecer la identidad cultural y brindar espacios para que la creatividad, el talento y la tradición afro del oriente de Cali sean protagonistas ante la ciudad, la región y el mundo.

Un festival hecho por y para el oriente de Cali

Durante dos días, el Parque Comercial Río Cauca vibrará con la energía de artistas, bailarines, coreógrafos, músicos y líderes culturales que han convertido el arte en movimiento social y motor de cambio.

De acuerdo con Stiven Loaiza, gerente de la Fundación Vibremos, “Vibra la Vida Fest es más que un festival: es una apuesta de ciudad por la cultura. Reconocemos al oriente como el corazón creativo del Pacífico. Nace porque estamos convencidos de que la cultura transforma realidades”.

Con un enfoque de exhibición y competición, esta primera versión pondrá en escena un concepto que une salsa, danza urbana, percusión y folclor, como lenguajes que han construido memoria e identidad en este sector de la capital vallecaucana.

Voces que inspiran: arte, memoria e identidad

Para el bailarín de salsa caleña Bryan Delgado, más conocido como Yogui, el festival es una oportunidad para mostrar cómo el arte sigue siendo una herramienta para narrar la vida: “El oriente de Cali es un territorio donde el arte se convierte en voz, en memoria y en identidad. Los invito para que nos encontremos el 22 y 23 de noviembre para bailar, competir y celebrarnos”.

Desde el Distrito de Aguablanca llega también la fuerza urbana del coreógrafo y líder cultural George Ríos, quien recalca que el festival será un espacio para reivindicar una estética propia que nace desde los barrios: “Desde el barrio traemos la vibra urbana a este festival, esa que nace del corazón y se expresa con el cuerpo”.

El componente folclórico estará liderado por Elverth Izquierdo, referente social y cultural de la ciudad, quien resalta el carácter patrimonial del oriente caleño: “En el oriente de Cali se asientan muchas de las tradiciones del suroccidente colombiano. Queremos convertirnos en el espacio para visibilizarlas ante la ciudad, la región y el mundo entero”.

Finalmente, el maestro y percusionista Luis Enrique Solano Landázuri (Kike Solano), campeón mundial y director artístico del espectáculo Delirio Hecho en Cali, enfatiza que este encuentro será también un homenaje a las raíces: “Vibra la Vida Fest es una celebración, un espacio para encontrarnos y reconocer la fuerza de nuestras raíces”.

Líderes artísticos de alto nivel

El festival contará con la dirección de reconocidas figuras del arte caleño:

• Salsa

Bryan “Yogui” Delgado — bailarín de salsa caleña, director de la compañía Tropical Swing, campeones mundiales; organizador de la competencia internacional The Big Dance Cup.

• Danza Urbana

George Ríos — bailarín, coreógrafo y referente internacional de la salsa choque; creador de contenido y líder cultural del Distrito de Aguablanca.

• Folclor

Elverth Izquierdo — secretario ejecutivo de FEDESALSA, miembro de la Corporación Carnaval Cali Viejo y director de ASOCUJU.

• Percusión

Luis Enrique “Kike” Solano — músico, bailarín, acróbata; cuatro veces campeón mundial de salsa cabaret; director artístico de Delirio Hecho en Cali.

Vibra la Vida Fest está pensado para habitantes del territorio, vallecaucanos y visitantes que deseen sumergirse en el universo cultural del oriente de Cali.