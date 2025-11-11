Solèy Medellín: el encuentro que fusiona música y naturaleza en el Orquideorama

El próximo 30 de noviembre, el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín se convertirá en un epicentro sonoro con la llegada de Solèy World, una experiencia que fusiona música, arte y naturaleza en una sola vibración. Con un formato inmersivo y un cartel estelar, el evento promete ser uno de los encuentros electrónicos más memorables del año en Colombia.
Un viaje sonoro liderado por Francis Mercier
Francis Mercier, DJ y productor haitiano reconocido como una de las mentes más influyentes del afro house, será el guía espiritual de esta celebración musical. Su propuesta captura influencias africanas, caribeñas y mediterráneas, integradas en un sonido global que lo ha llevado a escenarios como Tomorrowland, Coachella, Brooklyn Mirage y hasta los Pilares de Giza.
Solèy —palabra que significa “sol” en creole haitiano"— refleja la esencia luminosa del proyecto: calidez, unión y energía compartida. Su sello busca conectar culturas a través de ritmos ancestrales y estéticas modernas.
Line up internacional para vibrar entre los árboles
Solèy Medellín reúne a un cartel cuidadosamente curado, donde convergen talentos globales y locales:
- Moblack
- Franky Wah
- Wakyn
- Arymé B2B Avo
- Sinego
- 2nomads
- Spijker
- Aura B2B Marisoul
Cada artista aportará una paleta distinta de sonidos que van desde el afro house y world music hasta ritmos electrónicos contemporáneos, haciendo de la noche una experiencia impredecible y transformadora.
Orquideorama: naturaleza y música en estado puro
El icónico Orquideorama servirá como un templo sensorial para este ritual musical. Su estructura orgánica —rodeada de árboles, luces y texturas naturales— será el escenario perfecto para una puesta en escena cargada de simbolismo, movimiento y conexión colectiva.
Bajo este entorno, Solèy Medellín se proyecta como una ceremonia sonora donde la arquitectura, la naturaleza y el arte se entrelazan para activar los sentidos.
Solèy: una experiencia global que llega a Medellín
Tras deslumbrar en ciudades como Ibiza, París, Nueva York y Marrakech, Solèy llega a Medellín como parte de su gira mundial 2025, consolidándose como una de las experiencias electrónicas más destacadas por su visión estética, su cuidada selección artística y la energía que congrega.
Este evento guarda la promesa de trascender los límites de un simple concierto, convirtiéndose en un ritual comunitario donde las culturas se fusionan y la música funciona como lenguaje universal.