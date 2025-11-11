Resultado del Dorado Tarde jugado el martes 11 de noviembre

El Dorado Tarde es un juego de chance o apuestas permanentes muy conocido en Colombia, donde los participantes apuestan una suma de dinero a un conjunto de números con la esperanza de que coincidan con el resultado del sorteo. Este juego es operado bajo el respaldo legal y la vigilancia de las autoridades, lo que garantiza su transparencia y confiabilidad. El objetivo principal es acertar el número ganador de cuatro cifras que se sortea diariamente.

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. (Hora de Colombia), y generalmente es transmitido en vivo por canales autorizados. Los domingos y días festivos no se lleva a cabo. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete en un punto de venta autorizado (como Paga Todo o SuRed) y elegir su combinación de números, seleccionando además la modalidad de apuesta que desea jugar.

Existen varias modalidades de apuesta, cada una con un nivel de premio diferente:

4 cifras directo: Se debe acertar el número exacto de cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: Se debe acertar el número de cuatro cifras, pero en cualquier orden.

3 cifras directo: Se aciertan las tres últimas cifras del número ganador en el orden exacto.

2 cifras (pata): Se aciertan las dos últimas cifras del número ganador en el orden exacto.

Las ganancias varían según la modalidad, siendo el acierto de 4 cifras directo el que ofrece el mayor premio, que puede ser de miles de veces el valor apostado. Los premios pequeños generalmente se pueden reclamar en el punto de venta, mientras que los premios mayores a cierto monto (como $100.000 COP) requieren dirigirse a un punto de venta autorizado, presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía.

Número ganador del Dorado Tarde jugado el 11 de noviembre

Número ganador: 1678

La quinta: 9