Los de Ñam debutan en televisión con su especial reality, ¿de qué se trata?

El carismático dúo colombiano “Los del Ñam”, conformado por Cristhian Caína y Erwin García, estrena su propio programa culinario en TNT.

Dos creadores de contenido colombianos que se destacan por sus videos de cocina ganaron Premio MTV MIAW 2023 (Cortesía Los de Ñam)
Por Valentina Gómez

La cocina y la comedia se juntan en Ñam vs. Ñam: Batalla en la Cocina, el nuevo programa protagonizado por “Los del Ñam”, que llega a las pantallas de TNT y Discovery H&H. Desde este sábado 8 de noviembre, a las 9:30 p. m., Cristhian Caína y Erwin García debutan en televisión con una propuesta que mezcla sabor, competencia y humor.

En cinco episodios, los dos chefs e influencers colombianos se retarán para preparar la mejor versión del plato favorito de una celebridad invitada, quien será juez y también cómplice. Desde la compra de los ingredientes hasta el momento de servir, el programa combina juegos, improvisaciones, ventajas inesperadas y mucha risa.

El corazón del show está en la química del dúo: Cris es la intuición explosiva y el caos creativo; Erwin es la estructura, la calma y el remate perfecto para sacar carcajadas. Juntos logran una dinámica espontánea y entretenida, donde cada plato cuenta una historia, aunque no siempre salga como se esperaba.

Ñam vs. Ñam: Batalla en la Cocina invita a cocinar sin miedo y con humor. El estreno será el 8 de noviembre por TNT, y desde el 11 de noviembre también podrá verse por Discovery H&H a las 9:30 p. m. Además, habrá contenido exclusivo en el canal de YouTube de Discovery H&H, en las redes de @tntlatam y @discoveryhh, y piezas especiales en HBO Max Adlite, para extender la experiencia más allá de la pantalla.

