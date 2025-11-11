Los de Ñam debutan en televisión con su especial reality, ¿de qué se trata?

La cocina y la comedia se juntan en Ñam vs. Ñam: Batalla en la Cocina, el nuevo programa protagonizado por “Los del Ñam”, que llega a las pantallas de TNT y Discovery H&H. Desde este sábado 8 de noviembre, a las 9:30 p. m., Cristhian Caína y Erwin García debutan en televisión con una propuesta que mezcla sabor, competencia y humor.

En cinco episodios, los dos chefs e influencers colombianos se retarán para preparar la mejor versión del plato favorito de una celebridad invitada, quien será juez y también cómplice. Desde la compra de los ingredientes hasta el momento de servir, el programa combina juegos, improvisaciones, ventajas inesperadas y mucha risa.

El corazón del show está en la química del dúo: Cris es la intuición explosiva y el caos creativo; Erwin es la estructura, la calma y el remate perfecto para sacar carcajadas. Juntos logran una dinámica espontánea y entretenida, donde cada plato cuenta una historia, aunque no siempre salga como se esperaba.

Ñam vs. Ñam: Batalla en la Cocina invita a cocinar sin miedo y con humor. El estreno será el 8 de noviembre por TNT, y desde el 11 de noviembre también podrá verse por Discovery H&H a las 9:30 p. m. Además, habrá contenido exclusivo en el canal de YouTube de Discovery H&H, en las redes de @tntlatam y @discoveryhh, y piezas especiales en HBO Max Adlite, para extender la experiencia más allá de la pantalla.