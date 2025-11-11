Feria del Millón 2025: el arte emergente toma Bogotá en noviembre

Bogotá se prepara para vivir la 13ª edición de la Feria del Millón, uno de los eventos culturales más influyentes de América Latina. Del 20 al 23 de noviembre, el Centro Felicidad de Chapinero (CEFE) abrirá sus puertas a un encuentro artístico que continúa apostando por la democratización del arte y la visibilización del talento emergente del país.

Una vitrina para el talento nacional

Como gran novedad, este año se presentará el Salón Colombia Itaú, espacio dedicado a exhibir 500 obras de 33 artistas seleccionados en representación de cada departamento del país y Bogotá. Esta iniciativa refuerza el propósito de descentralizar la escena artística y acercar la diversidad cultural a todos los públicos.

Según Viviana Gómez, gerente de Marketing de Itaú Colombia, apoyar este encuentro responde al compromiso del banco con el arte como motor de transformación social. Asimismo, destacó la participación del banco por octavo año consecutivo en la Feria del Millón.

El proceso de selección, liderado por el equipo organizador, priorizó la diversidad territorial, la inclusión de artistas de municipios históricamente poco representados, así como el equilibrio generacional y de género.

Una plataforma para democratizar el arte emergente

Desde su creación en 2013, la Feria del Millón se ha enfocado en acercar el arte a nuevos públicos, ofreciendo piezas desde un millón de pesos, lo que ha permitido apoyar a artistas sin acceso a circuitos comerciales tradicionales.

Para Diego Garzón, codirector del evento, el propósito original se mantiene vigente, incluso si hoy algunas obras superan ese valor:

“El sentido de la Feria sigue siendo el mismo: democratizar el arte emergente y promover la cultura en un espacio que conecte a artistas y visitantes”.

140 artistas, 11 pisos de arte y conexión directa con el público

El CEFE de Chapinero (Calle 82 No. 11 – 69) recibirá a cerca de 140 artistas que expondrán obras en diversas técnicas:

Pintura

Dibujo

Acuarela

Escultura

Fotografía

Textil

Los visitantes podrán recorrer 11 pisos de exhibición, conocer a los autores y profundizar en sus procesos creativos, una experiencia que favorece la cercanía y el diálogo directo entre artistas y público.

El enfoque curatorial: memoria, territorio e identidad

El Salón Colombia Itaú fue curado por Esteban Wilches, quien seleccionó propuestas artísticas que abordan temas como memoria, intimidad, paisaje, cuerpo, archivo y tradiciones.

Algunos expositores cuentan con trayectorias sólidas en sus regiones, liderando procesos culturales y comunitarios; otros llegan desde la experimentación, desafiando las narrativas centralistas del arte colombiano.

Artistas del Salón Colombia Itaú 2025

Representando a los 32 departamentos del país y Bogotá: