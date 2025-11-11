Falleció reconocido y querido actor tras sufrir delicado accidente que quedó registrado en video

El gremio actoral en Santander atraviesa días de tristeza. Jhon Freddy Martínez, actor y creativo de la escena audiovisual local, fue identificado como la víctima fatal del accidente ocurrido el pasado 8 de noviembre en el sector Los Troncos, en Piedecuesta.

Martínez, de 39 años, era una figura muy querida en Bucaramanga y su área metropolitana. Participó en varias producciones regionales, entre ellas la serie inspirada en la llamada “Pequeña Manhattan”, que imaginaba la primera estrella del Atlético Bucaramanga. Su presencia frente y detrás de cámaras siempre estuvo marcada por la disciplina, la sensibilidad y el amor por contar historias desde su territorio.

Según los reportes preliminares, el actor habría cruzado el semáforo en rojo cuando una camioneta que venía en sentido contrario lo impactó de frente. Una cámara captó el momento del choque, Jhon Freddy salió despedido por el aire y cayó sobre la vía. Fue trasladado de inmediato a la Clínica Piedecuesta, pero llegó en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, no fue posible salvar su vida.

Además de su carrera como actor, Martínez venía trabajando como asistente de producción en la película Luis Tercero (La Contrabanda). También hizo parte de proyectos como Ni Un Paso Atrás (Canal TRO), Proyecto Final (Luis José Gálviz), Sala de Espera (Guane Films) e Índigos (Colectivo Exprésarte), producciones que lo consolidaron como una de las voces y talentos más activos de la creación audiovisual de la región.

Su partida deja un vacío profundo en colegas, amigos y espectadores que encontraron en él a un artista cercano y entregado, que apostó por hacer cine y teatro desde Santander, para Santander.