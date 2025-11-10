Planchando el Despecho regresa en noviembre para despedir el año cantando con el alma

¡Llegó noviembre y con él, la antesala de la Navidad! Y no hay mejor manera de cerrar el año que Planchando el Despecho, el show musical que se ha convertido en una tradición para quienes aman cantar, reír y vivir el despecho con orgullo.

Los próximos 27 y 28 de noviembre, el Teatro Astor Plaza recibirá nuevamente a Laura de León, Majida Issa, Yolanda Rayo, Marbelle y Keyla, cinco mujeres poderosas que han hecho historia en la música y la televisión, y que vuelven a reunirse para celebrar la vida, el amor y el desamor con el público bogotano.

Con más de 200 funciones exitosas en todo el país, Planchando el Despecho se ha consolidado como uno de los espectáculos más queridos por los colombianos. Esta nueva temporada promete ser una experiencia vibrante, cargada de humor, emoción y una banda sonora que ha marcado generaciones.

“Vamos a cerrar el año como se debe”, aseguran las protagonistas, invitando al público a vivir tres noches inolvidables, perfectas para despedir el 2025 cantando con el corazón y planchando el alma.