Llega a Bogotá el espectáculo que revive la esencia de The Beatles: All We Need Is Love

Los Beatles fueron una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Formada en Liverpool a comienzos de los años sesenta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, transformaron para siempre la cultura popular con su sonido innovador, su experimentación en estudio y su impacto social. Más que un fenómeno musical, se convirtieron en un movimiento cultural que marcó a varias generaciones, trascendiendo géneros, idiomas y fronteras. Sus canciones, cargadas de sensibilidad, rebeldía y poesía, siguen siendo referentes para artistas de todo el mundo y continúan sonando con la misma fuerza y vigencia décadas después de su separación.

Le puede interesar:

El espectáculo The Beatles – All We Need Is Love, reconocido como “el mejor show en los 25 años de historia del Festival Abbey Road On The River”, según su productor Gary Jacob, llega por primera vez a Colombia. Se trata de una puesta en escena que combina teatro sin diálogos y música en vivo, inspirada en el icónico álbum LOVE del cuarteto de Liverpool.

Con una propuesta visual impactante y una narrativa cargada de emoción, el montaje cuenta con la interpretación en vivo de Classicstone, considerada la mejor banda tributo a The Beatles en Latinoamérica.

Durante una hora y media, el público seguirá la historia de dos personas que se encuentran, se pierden y se reencuentran, guiadas por algunas de las canciones más emblemáticas de la banda como “Get Back”, “I Want to Hold Your Hand”, “Yesterday”, “Strawberry Fields Forever”, “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Come Together”, “Hey Jude” y “All You Need Is Love”.El repertorio, cuidadosamente tejido, no solo evoca nostalgia, sino que construye una historia de amor universal y profundamente conmovedora.

La dirección está a cargo del músico colombiano Sebastián Sero, con el respaldo de Classicstone Music Center. Tras su éxito en Estados Unidos, donde fue ovacionado por crítica y público, ahora busca cautivar a los espectadores colombianos.

Aunque los fanáticos de The Beatles reconocerán múltiples referencias, el espectáculo está diseñado para emocionar a todas las generaciones, gracias a su fuerza visual, solidez musical y una narrativa capaz de conectar con cualquier público.

Función: Miércoles 3 de diciembre, 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Astor Plaza — Calle 67 No. 11-58

Entradas: Disponibles en TuBoleta desde $108.000