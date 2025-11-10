El ascenso musical de Miguel Bueno: colaboraciones, premios y visión global

El cantante colombiano Miguel Bueno firmó oficialmente con Sony Music Latin, dando un paso clave hacia la internacionalización de su proyecto musical. Con solo 24 años, el artista busca consolidar su ascenso dentro de la industria gracias a una propuesta versátil que ya lo posiciona como una de las nuevas promesas latinas.

Un nuevo capítulo para Miguel Bueno

La firma se llevó a cabo en las oficinas de Sony Music Latin en Miami y contó con la presencia de Alex Gallardo, presidente de la compañía; Roberto Dávila, manager general del artista y representante de Wayti Records, empresa aliada de Industria INC; y Laura Giraldo, hermana del cantante y representante de MB Music. También estuvieron miembros de los equipos de Marketing y A&R, quienes acompañarán el desarrollo de esta nueva fase profesional.

Este importante acuerdo promete fortalecer la carrera del artista y abrirle las puertas a mercados internacionales, apostando por un crecimiento sostenido durante el próximo año.

Una promesa musical consolidada

A sus 24 años, Miguel Bueno se ha convertido en uno de los artistas más versátiles de la nueva generación latina. En 2025 recibió el Premio Heat como “Promesa Musical”, reconocimiento que reafirma su potencial dentro de la industria.

Su capacidad para transitar entre distintos géneros —pop urbano, afrobeat, bachata, trap y música popular, influencia marcada por su hermano Pipe Bueno— lo han convertido en una apuesta fresca, auténtica y adaptable a diversos públicos.

Sus lanzamientos más exitosos

En marzo de 2025 estrenó “Solcito”, en colaboración con Juan Duque, tema que se convirtió en su mayor éxito hasta la fecha, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales y posicionándolo en la escena latinoamericana. Gracias a este sencillo, obtuvo una nominación en los Los 40 Music Awards España en la categoría “Mejor Colaboración Latina”.

Su más reciente lanzamiento, “1 + 1 = 1” junto a Nanpa Básico, marca el inicio de una era musical más madura, emocional y conectada con la globalidad.

Lo que viene para Miguel Bueno

Tras la firma con Sony Music Latin, el artista ya está desarrollando nuevas sesiones de estudio y próximos lanzamientos que verán la luz en 2026.El objetivo es construir una carrera sólida y consistente, expandir su alcance y consolidarlo como una figura clave dentro de la música latina.

Con una mezcla de talento, versatilidad y visión artística, Miguel Bueno comienza un nuevo capítulo que podría catapultarlo a la escena global.