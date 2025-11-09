Resultado del Dorado Noche jugado el domingo 9 de noviembre

El juego de El Dorado Noche es una popular modalidad de chance en Colombia que se sortea diariamente, incluyendo los domingos y festivos, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de ganar premios con una inversión mínima. El funcionamiento básico es similar al de otros chances: el jugador selecciona un número de cuatro cifras y realiza una apuesta en un punto de venta autorizado. Puede elegir diferentes modalidades de juego, como apostar a las cuatro cifras exactas, las tres últimas, las dos últimas, o incluso la última cifra, y el monto del premio varía significativamente según la modalidad y el valor apostado.

El elemento distintivo de la jornada dominical es su horario de sorteo, ya que El Dorado Noche se lleva a cabo generalmente más temprano los domingos y días festivos en comparación con los días de semana. El sorteo se realiza, usualmente, sobre las 7:25 p.m. o en un horario cercano, y es transmitido públicamente, a menudo por televisión, para garantizar la transparencia. Al igual que en los demás días, el resultado consiste en un número de cuatro dígitos que determina a los ganadores. La tabla de premios establece cuántas veces se multiplica el valor de la apuesta inicial por el acierto, siendo la modalidad de cuatro cifras exacta o “súper pleno” la que ofrece la ganancia más alta, multiplicando la apuesta miles de veces.

Para que un jugador pueda reclamar un premio de El Dorado Noche, ya sea obtenido un domingo o cualquier otro día, debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original de la apuesta, el cual debe estar correctamente diligenciado. Adicionalmente, es obligatorio presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador que realiza el reclamo, ya que es el único documento de identificación autorizado. Hay un plazo definido (normalmente 30 días calendario) para hacer efectivo el cobro del premio en los puntos de venta autorizados o en las oficinas principales, dependiendo del monto ganado.

Número ganador del último sorteo del Dorado Noche

Número ganador: 5263

La quinta: 0