Hermano de Diomedes confirmó la triste muerte de otro familiar del Cacique

Diomedes Díaz Maestre es sin duda alguna uno de los más grandes artistas que ha parido Colombia, cantante que falleció hace ya 12 años y cuyo vacío aún no se ha podido llenar. Es tal la pasión por ‘El Cacique de la Junta’, qué, gran parte de su fanaticada, quedó atónita al conocer sobre la muerte de uno de sus familiares.

Tras el deceso del intérprete de ‘Sin Medir Distancia’, se han presentado varias muertes que han impactado a quienes lo siguen, dentro de ellas las de sus tres hijos, Moisés, Miguel ángel y Martín Elías; a quienes se le suma la madre de este artista, Elvira Antonia Maestre, quien partió de este mundo terrenal el pasado 14 de mayo de 2024 a los 87 años de edad.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Viralizan tenebrosa historia del entierro de Diomedes Díaz que tendría que ver con la muerte de sus hijos

Tomada de la cuenta de Instagram de Miguel Ángel Díaz. Foto de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz.

Precisamente el fallecimiento de un ser querido de ‘Diome’ vuelve a enlutar los corazones de la familia, noticia que fue confirmada por Elver, hermano del artista; mediante un video que se viralizó rápidamente en la red social TikTok. En el video se ve la imagen de Yeilin Zulay, una de sus primas nacida en el municipio de Carrisal.

Tras su visita al cementerio Jardines de EcceHomo de Valledupar, Elver aprovechó para visitar las tumbas de sus familiares, dentro de ellas la de Diomedes, Martín Elías; sus padres, Rafael María y Elvira; y su amigo Omar Geles.

Esta es la tenebrosa historia de los perros en el funeral de Diomedes Díaz

Aunque en principio se trataba de solo un rumor, el mismo hijo de Diomedes, Rafael Santos, confirmó en alguna ocasión la historia que relató recientemente el locutor Daniel Tres Palacios, director del programa ‘El Cartel Paranormal’ de la emisora La Mega; formato en el que un asistente al velorio del ‘Cacique’ que dio a conocer la siguiente historia.

“Diomedes le decía a las personas que cuando él falleciera, como premunición; dijo que iban a llegar tres perros ‘tripas’ debajo del ataúd. Y de esos perros nadie iba a saber de dónde venían, y nadie los podía sacar; los perros tenían que quedarse ahí en todo el entierro, y tenían que dejarlos ir hasta la tumba en dónde iba a ser enterrado”, afirmó el invitado al formato radial.

“Cuando llegó el cuerpo a cámara ardiente en la plaza Alfonso López, los perros estaban debajo del ataúd y la gente se sorprendió. Él dijo que nunca los quitaran de allí, pero desafortunadamente uno de los hijos los quitó a la fuerza. Los perros desaparecieron del lugar. De ahí viene el misterio de la finalidad de esa premunición. Desde ahí han empezado a morir algunos hijos de Diomedes de manera extraña”, añadió.