El capítulo final: La quinta temporada de Stranger Things y los detalles relevantes del estreno

En la cuenta regresiva al capítulo final, el elenco, los creadores y los productores ejecutivos de “Stranger Things” preparan el escenario para lo que viene, indicando dónde se encuentran los personajes al inicio de la temporada. Así nos lo contaron en Tudum:

“Esta temporada vamos directo a la acción, y Once está en modo entrenamiento. Es la primera vez que la vemos como guerrera al inicio de una temporada. Lo único que le importa es proteger a sus amigos. Son la familia que eligió, así que hará lo que sea para mantenerlos a salvo, y nosotros lo vamos a presenciar”. - Millie Bobby Brown (Once)

“Dustin se siente algo deprimido. Creo que todo el mundo está afectado por el estado en que se encuentra Hawkins y cada vez es más difícil para el grupo mantener cada pieza en su sitio. Estamos lidiando a diario con lo que significa estar a salvo y tratar de encontrar a Vecna, además de la gran carga emocional que nos invade por los acontecimientos de la temporada anterior”. - Gaten Matarazzo (Dustin)

“Todo se ve bien al inicio de cada temporada, pero esta es la primera vez que entramos de lleno a la acción, y los peligros son los mismos que había al final de la anterior. No derrotamos a Vecna, y el problema sigue tal cual. Todavía estamos tratando de descifrar cómo resolverlo y es posible que no lo hagamos, por lo que se percibe esa presión en Lucas y en todos los personajes de la serie. Todo el mundo corre peligro y solo tratamos de mantener viva la esperanza”. - Caleb McLaughlin (Lucas)

“Will vuelve a Hawkins esta temporada. En la última, estaba fuera del pueblo, así que ahora vemos el impacto de su regreso. Esta temporada arrancamos con todo, no como lo hicimos los años anteriores, y eso es muy emocionante. Todos están en el mismo lugar y comparten el mismo objetivo”. - Noah Schnapp (Will)

“Max quedó en una situación muy compleja en la temporada 4. La última vez que la vimos, estaba en una cama de hospital. Once la busca en el vacío, pero no la encuentra. Por supuesto que Max ya no es la misma. Pero aún queda una pequeña luz de esperanza y sus amigos se aferran a ella”. - Sadie Sink (Max)

“Mike retoma el modo liderazgo y, con ello, la responsabilidad de ayudar y planificar las misiones. El grupo completo está decidido a encontrar a Vecna y terminar con todo esto”. - Finn Wolfhard (Mike)

“Creo que lo que hace única a esta temporada es que ya empieza con algo de caos, porque nuestros héroes perdieron la batalla al final de la temporada 4. Antes, por lo general, mostrábamos sus vidas y qué les estaba ocurriendo en la escuela y, después, introducíamos el elemento sobrenatural. Pero, esta temporada va a toda velocidad desde el inicio.” - Ross Duffer (co creador, productor ejecutivo, guionista, director)

“Ellos no están viviendo una vida normal. En Hawkins ya nada es normal. El pueblo está en cuarentena, así que no pueden desplazarse con libertad, y hay cámaras de seguridad por todas partes. Están pasando muchas cosas, lo que se refleja en el día a día de todos.”. - Matt Duffer (co creador, productor ejecutivo, guionista, director)

“Las secuencias de acción y los efectos visuales están a otro nivel, pero esa base emotiva permanece intacta. Parte de la magia de la serie es que, a pesar de que vayamos evolucionando y que el relato vaya siendo cada vez más increíble, todo está enraizado en estos personajes que amamos”. - Shawn Levy (productor ejecutivo y director)

Detalles de Atranfer things:

Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa.

La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Stranger Things 5 se estrenará en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre, todos a las 5 PM PT.