Santana y Carín León lideran los lanzamientos de esta semana: conozca aquí los detalles

Carin León llega a Colombia con su presentación más grande en el Estadio El Campín

Carlos Santana & Carín León presentan “VELAS”

El ícono del rock Carlos Santana y la figura de la música mexicana Carín León se encuentran por primera vez en “VELAS”, un tema sensual que celebra la devoción y el romanticismo como fuerza espiritual.

Producida por el multipremiado Edgar Barrera, la canción fusiona la guitarra inconfundible de Santana con soul, R&B, rock y pop, acompañados de percusión flamenca y un beat urbano hipnótico.

La pieza toma como eje la espiritualidad de las velas en la cultura latina, algo con lo que Santana claramente se identifica:

“Para mí, las velas tienen una frecuencia para conectarte con el espíritu... lo que deseo es que esta canción provoque abrazos de luz”, expresó el guitarrista.

10qui y Miky La Sensa lanzan “Matcha”

La nueva ola urbana colombiana también se hace sentir con “Matcha”, una colaboración entre 10qui y Miky La Sensa que captura la intensidad de una conexión espontánea durante una noche.

Con producción de Juan Sinatra, el tema mezcla urbano con afrobeats y una letra fresca, sensual y melódica.Ambos artistas continúan consolidando su presencia en la escena, destacándose por propuestas versátiles y auténticas.

Festival Rock N’ La Luna 2025 en Chía

El 16 de noviembre, la Plazoleta Hoqabiga será el escenario de la primera edición del festival gratuito Rock N’ La Luna 2025, que reunirá talento local y nacional.

Lugar: Plazoleta Hoqabiga

Plazoleta Hoqabiga Hora: Desde las 10:00 a. m.

Desde las 10:00 a. m. Entrada: Libre

Como antesala, el 8 de octubre se realizará un showcase con GraveDører y The Gipsy Rockers, anticipando la energía del festival.

Fausto Moreno: música como refugio y sanación

El cantautor panameño Fausto Moreno presenta una propuesta cargada de sensibilidad y raíces afrocaribeñas. Su música fusiona afrobeat, reggae, dancehall y ritmos tradicionales, buscando conectar emoción, identidad y reflexión.

“Mi música quiere acompañar a quien la escuche en sus propios procesos de vida”, afirma el artista.

Julián Cardona: electrónica orgánica y espiritual

Con casi dos décadas de trayectoria, el DJ y productor colombiano Julián Cardona continúa explorando la electrónica desde una dimensión sensorial.Sus sesiones fusionan house, techno, sonidos afro y elementos orgánicos, creando atmósferas que invitan a la conexión emocional y corporal.

Monsieur Periné hace historia en Londres

Monsieur Periné lanza la sesión en vivo de “Jardín del Paraíso”, grabada bajo la icónica ballena azul del Museo de Historia Natural de Londres, en colaboración con la agrupación nariñense Bejuco y WWF.

El proyecto resuena aún más después de su nominación al Latin GRAMMY® 2025 en Mejor Canción de Raíces.La interpretación en vivo evoca los manglares de Tumaco y celebra la relación entre música, territorio y conservación.

Reboll presenta “Tiempo sin verte mami”

El artista caleño Reboll regresa tras su EP “369” con “Tiempo sin verte mami”, un trap melódico que explora encuentros con personas que vuelven del pasado.La propuesta muestra una nueva etapa más fresca y expresiva en su sonido.

“Muchos piensan que solo chanteo, pero este tema muestra mi evolución”, afirma.

David Bisbal se consolida como una de las voces oficiales de la Navidad

álbum Todo es posible en Navidad, lanzado el año pasado, se convirtió en una de las producciones más escuchadas de la temporada, destacando por versiones festivas como “Burrito Sabanero”, “Los peces en el río” y la canción original que da nombre al proyecto.

Este 2025, el artista español regresa con una nueva edición del disco, que llega con una sorpresa especial: la incorporación de “Navidad sin ti”, una de las canciones navideñas más emblemáticas en México, Estados Unidos y toda América Latina.