Netflix anunció El futuro es nuestro: primera adaptación en español de Philip K. Dick

Netflix confirmó la producción de El futuro es nuestro, una miniserie distópica de ocho episodios basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick, marcando la primera adaptación audiovisual en español del célebre autor estadounidense. El proyecto reúne a un destacado equipo creativo y actoral latinoamericano, liderado por el director y guionista Mateo Gil (Pedro Páramo, Los favoritos de Midas) como showrunner.

La serie será dirigida por Vicente Amorim (Senna), Jesús Braceras (Barrabrava) y Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens), y producida por K&S Films (El Eternauta) junto a Electric Shepherd Productions, compañía que gestiona el legado del autor.

La producción destaca por reunir a algunos de los talentos más reconocidos del cine y la televisión en la región, tanto dentro como fuera del set. Su elenco principal incluye a:

Enzo Vogrincic (Uruguay)

(Uruguay) Emiliano Zurita (México)

(México) Delfina Chaves (Argentina)

(Argentina) Marleyda Soto (Colombia)

(Colombia) Marco Antonio Caponi (Argentina)

El vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Netflix, Francisco Ramos, resaltó la relevancia del proyecto asegurando que esta adaptación sitúa a Latinoamérica como “una fuerza de resistencia en el nuevo orden”, y subrayó la ambición de la serie, “sin precedentes en la región”.

Por su parte, Isa Dick Hackett, hija del autor y productora ejecutiva, celebró esta versión como una adaptación “ingeniosa y audaz” que honra el espíritu original de la novela, destacando el talento y el contexto cultural latinoamericano como un marco ideal para esta historia.

Sinopsis: un futuro roto, una revolución impredecible

¿De qué trata El futuro es nuestro?

Año 2047. El mundo enfrenta un colapso ecológico que conducirá a la formación del FedSur, coalición sudamericana que aplica medidas extremas para combatir el hambre, la violencia y proteger la naturaleza.

En este panorama devastado, aparece en internet una figura enigmática capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que la voz pertenece a Jonás Flores, un joven predicador. Su detención, lejos de silenciarlo, lo convierte en el líder espiritual del continente, conduciendo a millones hacia una revolución que promete la caída del sistema y la victoria sobre el cambio climático.

Mientras Crussí es perseguido como miembro de la resistencia, emprende una misión suicida para asesinar al nuevo tirano, quien —como siempre— ya lo habrá previsto.

Equipo creativo y técnico

El proyecto cuenta con un robusto equipo especializado en grandes producciones:

Guionistas

Mateo Gil

Laura Santullo

Camila Bruges Gómez ( Cien años de soledad )

) Kyzza Terrazas

Producción ejecutiva

Isa Dick Hackett

Sarah Scougal

Matías Mosteirín

Diego Copello

Emiliano Torres

Micky Buye

Analía Castro

Dirección de fotografía

Adrián Teijido ( Ainda Estou Aqui )

) Luis Sansans (Narcos, Narcos México)

Arte y diseño

Diseño de producción: Carlos Y Jacques ( Pedro Páramo )

( ) Dirección de arte: Julián Romera ( El Eternauta )

( ) Vestuario: Patricia Conta

Composición musical y edición

Música: Roque Baños

Editor: David Gallart

Elenco confirmado

La miniserie contará con actores y actrices de toda la región: