Mon Laferte presenta su ‘Femme Fatale Tour’ en Bogotá y Medellín

Mon Laferte es una influyente cantante, compositora y artista visual con doble nacionalidad chilena y mexicana. Se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música latina actual gracias a su estilo ecléctico y potente, que fusiona géneros como el rock, el bolero, el pop y la cumbia. Artista de formación en gran parte autodidacta, alcanzó la fama internacional tras su traslado a México, especialmente con éxitos como “Tu falta de querer” y “Amárrame”.

En este 2026, Mon Laferte regresa a Colombia con Femme Fatale, lleno de sonidos brutales y elegantes que solo ella hace posible. Su primer concierto tendrá lugar en Bogotá el próximo 7 de mayo en el Movistar Arena, mientras que llegará el 9 de mayo a Medellín en La Macarena el 9 de mayo.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva a partir del 10 de noviembre a las 10:00 a.m. para los clientes de los Bancos Aval.

Mon Laferte y Femme Fatale

Femme Fatale es el décimo álbum de estudio de Mon Laferte, lanzado el 24 de octubre de 2025. Este trabajo discográfico de 14 canciones marca un antes y un después en su carrera, siendo descrito como arriesgado, oscuro y poético. El concepto central gira en torno a la figura de la mujer fatal, que Mon Laferte abraza desde la perspectiva de la libertad, la independencia y la confianza, transformando la complejidad y vulnerabilidad en una forma de poder.

Musicalmente, el álbum es una sofisticada fusión de jazz, pop latino, bolero y rock alternativo, inspirada en gran medida por la experiencia de la artista en el teatro musical Cabaret. El álbum incluye notables colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Silvana Estrada y Nathy Peluso, y es el centro de su próxima gira internacional, el Femme Fatale Tour, que la traerá a Colombia en 2026.