Maxton Hall regresa: El conflicto de Ruby y James que domina la segunda temporada

La segunda temporada de la serie original Maxton Hall – Un mundo entre nosotros se estrena el 7 de noviembre exclusivamente en Prime Video en todo el mundo. Además, el primer avance de esta segunda temporada de Maxton Hall promete emociones intensas y giros dramáticos, ofreciendo un vistazo exclusivo a los acontecimientos que rodean a Ruby y James. La nueva temporada estará basada en la segunda parte de la exitosa serie de novelas Save You de la autora Mona Kasten.

En la segunda temporada de Maxton Hall – Un mundo entre nosotros, quienes vuelan alto también pueden caer bajito… Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance de la mano, todo parece ir perfectamente para Ruby (Harriet Herbig-Matten). Pero un giro del destino en la familia de James (Damian Hardung) lo cambia todo, y es, de todos los que le rodean, el propio James quien la hace regresar de su nube a una cruda realidad. Ruby queda devastada. Nunca ha sentido algo tan fuerte por nadie como por James y nunca nadie la ha lastimado tanto. Ruby desea recuperar su vida de antes, aquella en la que nadie en Maxton Hall la conocía ni formaba parte del elitista mundo de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está decidido a recuperarla.

Además de Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten, regresan al elenco de esta segunda temporada Sonja Weißer como Lydia, Ben Felipe como Cyril, Fedja van Huêt como Mortimer, Runa Greiner como Ember, Justus Riesner como Alistair, Andrea Guo como Lin, Frederic Balonier como Kieran y Eli Riccardi como Elaine.

La segunda temporada de Maxton Hall – Un amor entre mundos está dirigida nuevamente por Martin Schreier (Traumfabrik). Los productores de la próxima temporada incluyen a Markus Brunnemann y Ceylan Yildirim, quien también es guionista principal de la serie. Juliana Lima Dehne y Marlene Melchior se suman también como guionistas. Valentin Debler repite como productor para UFA Fiction. La serie cuenta con el apoyo del Fondo Alemán de Cine (GMPF por sus siglas en inglés).

Esta segunda temporada de Maxton Hall se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como Betty la Fea: la Historia Continúa, Pimpinero: Sangre y Gasolina, Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, Manes, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power y AIR, entre otras.

Sobre Maxton Hall – The World Between Us

Maxton Hall – The World Between Us es un drama romántico en alemán ambientado en Inglaterra. La primera temporada está basada en Save Me, el primer libro de una trilogía escrita por la autora Mona Kasten, que generó un gran revuelo en BookTok y redes sociales. La primera temporada sigue a Ruby Bell, una joven brillante que aspira a ingresar a la Universidad de Oxford. Ganar una beca para Maxton Hall, un colegio de élite para los súper ricos, es un paso en la dirección correcta... y directo a los brazos de James Beaufort, un compañero de clase.

Él es heredero de una familia adinerada y está acostumbrado a los lujos y privilegios. La pareja se ve unida por circunstancias inesperadas, cuando Ruby presencia sin querer hechos que forman parte de un secreto explosivo. La segunda temporada estará basada en la segunda parte de la exitosa trilogía, Save You.