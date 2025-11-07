Leiva se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán: conozca precios y fecha

Leiva, una de las voces más influyentes del rock en español, anunció la llegada de su Tour Gigante a Bogotá el próximo 21 de enero de 2026. Será la primera vez que el artista madrileño se presente en Colombia, con un concierto especial en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. La venta de boletería iniciará el 6 de noviembre de 2025 a las 9:00 a.m. a través de Tuboleta.

La llegada de Leiva a Colombia coincide con el punto más alto de su carrera. Su álbum más reciente, Gigante, debutó en el número uno en ventas durante su primera semana, rompió récords de reproducciones y se consolidó como una referencia fundamental del rock contemporáneo en español. A esto se suma el estreno de su documental Hasta que me quede sin voz, presentado en el Festival de San Sebastián, que incluye una canción original compuesta por él.

Con dos Premios Goya a Mejor Canción Original y el reconocimiento de la Academia de la Música de España por la Mejor Gira —gracias a Cuando te muerdes el labio, que reunió a más de medio millón de asistentes—, Leiva reafirma su estatus como uno de los autores y productores más influyentes para la música hispanoamericana.

¿Quién es Leiva?

Miguel Conejo Torres, conocido artísticamente como Leiva, nació en Madrid y ha desarrollado una carrera marcada por la autenticidad y la construcción de un lenguaje propio dentro del rock en español. Desde su debut en solitario en 2012, ha publicado discos aclamados como Diciembre, Pólvora, Monstruos y Nuclear, todos con certificaciones y reconocimiento internacional, incluyendo nominaciones al Latin Grammy.

Además de su trabajo personal, se ha destacado como productor y compositor para artistas como Joaquín Sabina y Abel Pintos. También ha dejado su sello en el cine, donde ha sido premiado dos veces con el Goya a Mejor Canción Original. Con giras masivas en España y América Latina, y proyectos paralelos como The Guapos, Leiva se ha consolidado como una figura esencial y una referencia para nuevas generaciones de músicos.