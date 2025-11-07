La banda rusa Motorama presentará su nuevo álbum en Bogotá

La banda rusa de post-punk Motorama regresa a Colombia para ofrecer un único concierto en Bogotá. El grupo presentará en vivo su más reciente álbum Sleep, and I will sing, además de un repaso por los temas más reconocidos de su trayectoria. La agrupación es ampliamente admirada por su energía en directo y sus atmósferas melancólicas que han conquistado públicos de Europa, Asia y Latinoamérica.

El concierto de Motorama se realizará el 8 de noviembre de 2025 en Bonfire, Bogotá, en lo que será una única presentación en la ciudad. Debido a la alta demanda que suele acompañar sus giras internacionales, se espera un aforo completo.

Motorama presentará ‘Sleep, and I will sing’ en Bogotá

Durante este evento, la agrupación presentará oficial y completamente su nuevo álbum Sleep, and I will sing, una producción que expande su sonido característico sin dejar atrás la esencia oscura y minimalista que los ha hecho inconfundibles. Este disco integra teclados sutiles, guitarras cristalinas y una marcada influencia jangle-pop, manteniendo la profundidad melancólica de la voz de Vlad como eje central del proyecto. Este lanzamiento consolida la reputación de Motorama como una de las propuestas más sólidas del post-punk contemporáneo.

¿Quién es Motorama?

Motorama es una banda originaria de Rostov del Don (Rusia), activa desde 2005 y reconocida por su mezcla de post-punk con atmósferas nostálgicas, guitarras envolventes y una estética minimalista. Aunque cantan en inglés, la agrupación ha logrado consolidarse en la escena independiente internacional gracias a su sonido profundo y emocional, con claras influencias de bandas como Joy Division y The Smiths. Su carrera es consistente y cercana a su audiencia, manteniendo giras constantes por Europa, América Latina y Asia, donde suelen agotar boletería sin depender de grandes plataformas mediáticas.