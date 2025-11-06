Viralizan extraña explosión en el cielo de Medellín, en redes lo catalogaron como el inicio del fin del mundo

Los fenómenos astronómicos continúan recordando que el universo está en constante movimiento, y esta vez el cielo de Medellín fue protagonista de un espectáculo que rápidamente llamó la atención de miles de personas en redes sociales. Una usuaria en TikTok compartió un video donde se observa un destello brillante en el firmamento, lo que generó preocupación, curiosidad y todo tipo de teorías entre los ciudadanos.

El clip, que circuló ampliamente durante la noche, mostraba una luz intensa que parecía expandirse en cuestión de segundos. Algunos internautas lo describieron como un “flash celestial”, mientras otros aseguraron que se trataba de una explosión de supernova.

¿Qué es una supernova y por qué ocurre?

En los comentarios del video, varios usuarios explicaron que una supernova es la explosión brillante y poderosa de una estrella al final de su vida. Existen dos causas principales:

Colapso de una estrella masiva: Cuando una estrella al menos cinco veces más grande que el Sol agota su combustible nuclear, pierde estabilidad. La gravedad colapsa su núcleo y se produce una violenta onda de choque que genera la explosión. Este fenómeno se conoce como supernova tipo II .

Cuando una estrella al menos cinco veces más grande que el Sol agota su combustible nuclear, pierde estabilidad. La gravedad colapsa su núcleo y se produce una violenta onda de choque que genera la explosión. Este fenómeno se conoce como . Acumulación de masa en una enana blanca: En sistemas estelares binarios, una estrella pequeña puede absorber material de su compañera hasta alcanzar un punto crítico y estallar.

Estas explosiones liberan enormes cantidades de energía y son responsables de la creación y distribución de elementos pesados en el universo, lo que las convierte en eventos esenciales para la existencia misma de planetas, vida y materia tal como la conocemos.

Aunque el fenómeno causó sorpresa, usuarios familiarizados con la astronomía aclararon en los comentarios que este tipo de eventos son naturales y no representan un riesgo para la Tierra. También señalaron que la posibilidad de observar algo así es muy poco común, lo que habría generado aún más interés entre quienes lograron captarlo.

Hasta el momento, autoridades científicas no han confirmado oficialmente que se trate de una supernova, por lo que se espera que en las próximas horas se entregue una explicación más precisa del fenómeno observado.