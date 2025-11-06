Jhovanoty se despidió de La Kalle, conozca la razón de peso por la que tomará otro rumbo en su carrera

El humorista colombiano Jhovany Ramírez, conocido popularmente como Jhovanoty, anunció a través de sus redes sociales que decidió poner pausa a su trabajo en radio para dedicarse a proyectos personales que, según él, requieren toda su atención en este momento.

El comediante, recordado por su participación en Sábados Felices, programa que impulsó su carrera nacional gracias a su talento para la imitación y el humor, también se ha consolidado como creador de contenido digital. Actualmente, suma más de 600 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir videos, presentaciones en vivo y detalles de sus giras por diferentes ciudades del país.

En la publicación, Jhovanoty aclaró que su salida de los espacios radiales en los que trabajaba, como La Kalle y Blu Radio, no se debe a inconvenientes con sus compañeros ni con la emisora. Por el contrario, aseguró que deja las puertas abiertas y expresó un profundo agradecimiento.

“Hoy cierro un ciclo muy importante en mi vida profesional. No fue una decisión fácil, pero sí muy pensada. Quiero aclarar algo con todo el cariño y respeto que le tengo a la casa que me abrió las puertas durante tantos años. ¡Me voy feliz... tranquilo y lleno de agradecimiento!”, escribió en la descripción del video.

Durante el anuncio, también desmintió los rumores que señalaban que su salida se debía a inconformidades económicas:

“A mí me pagaban muy bien aquí, yo creo que demasiado para lo poco que hacía”, dijo con su característico tono humorístico.

El también imitador explicó que en los próximos meses estará viajando constantemente debido a su gira en noviembre, lo que le impediría cumplir con la rutina diaria que exige la radio. Por esa razón, considera que lo más justo para el formato y para el equipo es dar un paso al lado.

“Voy a hacer una pausa. Es muy posible que nos veamos aquí en dos, tres, cuatro meses”, señaló, dejando abierta la posibilidad de regresar más adelante.

Jhovanoty concluyó enviando un mensaje de gratitud hacia sus colegas y dejando claro que este cambio representa una etapa de crecimiento:

“Me voy muy agradecido por la oportunidad que me dieron acá en la emisora La Kalle, poder dirigir un programa. Muy agradecido por haber compartido con gente talentosa, increíble”.

Por ahora, el humorista se concentrará en desarrollar nuevos proyectos y seguir conectando con su público a través del escenario y las plataformas digitales.