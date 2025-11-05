RITVALES 2025 consolida a Medellín como epicentro de la música electrónica

Con una asistencia aproximada de 50.000 personas durante sus dos días de programación, el evento logró sold out total, generó miles de empleos y dejó un impacto económico estimado en más de $52.000 millones de pesos para la ciudad.

Durante los días 1 y 2 de noviembre, el festival impulsó significativamente sectores clave como hotelería, gastronomía, transporte, salud y logística. En total, 2.400 empleos directos e indirectos fueron generados, beneficiando a proveedores locales y posicionando a RITVALES como un motor cultural y económico para Medellín.

Además, contó con:

Más de 10 marcas patrocinadoras de industrias como bebidas, energizantes, moda y tecnología

de industrias como bebidas, energizantes, moda y tecnología 10 entidades públicas y privadas aliadas

11 restaurantes participantes que ofrecieron experiencias gastronómicas premium

Estas cifras fortalecen el papel del festival dentro de la economía creativa y de servicios, consolidándolo como un referente de la economía naranja en Colombia.

Una experiencia monumental

Con más de 60 actos musicales distribuidos en dos días, RITVALES 2025 reunió a miles de asistentes provenientes de diversas nacionalidades, identidades y generaciones. El encuentro no solo elevó los estándares de producción y curaduría, sino que reforzó su esencia: ser un espacio de conexión emocional entre música, naturaleza y comunidad.

La edición 2025 reafirmó también el compromiso del festival con la visibilidad del talento local, ofreciendo escenarios compartidos entre artistas de Medellín y referentes globales de la música electrónica.

Medellín, capital electrónica de Latinoamérica

RITVALES ya no es solo un festival: es un evento de ciudad. Su alcance trasciende lo privado y posiciona a Medellín como un destino vibrante para el turismo cultural, atrayendo visitantes de toda Latinoamérica.

Desde su creación, ha evolucionado hacia una experiencia que integra arte, tecnología y naturaleza, celebrando el crecimiento sostenido de una comunidad que vibra unida.

“Este festival no solo representó música, sino una comunidad unida por la energía, la libertad y la pasión por los sonidos electrónicos. RITVALES 2025 fue una experiencia que nos conectó con lo que somos y con lo que soñamos ser”, afirmaron desde Breakfast Live, productora y promotora del evento.



