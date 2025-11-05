Entretenimiento

RITVALES 2025 consolida a Medellín como epicentro de la música electrónica

RITVALES vivió su edición más destacada al reunir a miles de asistentes durante dos días de música electrónica en Medellín, logrando un sold out histórico y consolidándose como el festival al aire libre más grande de Colombia.

RITVALES 2025
RITVALES 2025
Por Luisa Toquica

Con una asistencia aproximada de 50.000 personas durante sus dos días de programación, el evento logró sold out total, generó miles de empleos y dejó un impacto económico estimado en más de $52.000 millones de pesos para la ciudad.

Durante los días 1 y 2 de noviembre, el festival impulsó significativamente sectores clave como hotelería, gastronomía, transporte, salud y logística. En total, 2.400 empleos directos e indirectos fueron generados, beneficiando a proveedores locales y posicionando a RITVALES como un motor cultural y económico para Medellín.

Además, contó con:

  • Más de 10 marcas patrocinadoras de industrias como bebidas, energizantes, moda y tecnología
  • 10 entidades públicas y privadas aliadas
  • 11 restaurantes participantes que ofrecieron experiencias gastronómicas premium

Estas cifras fortalecen el papel del festival dentro de la economía creativa y de servicios, consolidándolo como un referente de la economía naranja en Colombia.

Una experiencia monumental

Con más de 60 actos musicales distribuidos en dos días, RITVALES 2025 reunió a miles de asistentes provenientes de diversas nacionalidades, identidades y generaciones. El encuentro no solo elevó los estándares de producción y curaduría, sino que reforzó su esencia: ser un espacio de conexión emocional entre música, naturaleza y comunidad.

La edición 2025 reafirmó también el compromiso del festival con la visibilidad del talento local, ofreciendo escenarios compartidos entre artistas de Medellín y referentes globales de la música electrónica.

Medellín, capital electrónica de Latinoamérica

RITVALES ya no es solo un festival: es un evento de ciudad. Su alcance trasciende lo privado y posiciona a Medellín como un destino vibrante para el turismo cultural, atrayendo visitantes de toda Latinoamérica.

Desde su creación, ha evolucionado hacia una experiencia que integra arte, tecnología y naturaleza, celebrando el crecimiento sostenido de una comunidad que vibra unida.

“Este festival no solo representó música, sino una comunidad unida por la energía, la libertad y la pasión por los sonidos electrónicos. RITVALES 2025 fue una experiencia que nos conectó con lo que somos y con lo que soñamos ser”, afirmaron desde Breakfast Live, productora y promotora del evento.


Tags

Lo que debe saber

Lo Último