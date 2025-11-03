¿Cuánto sabes sobre Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston es una de las actrices más destacadas de Hollywood. Conocida por su participación en ‘Friends’, hoy es parte de ‘The Morning Show’ junto con Reese Witherspoon. Foto: cortesía.

Nacida el 11 de febrero de 1969 en California, Jennifer Aniston es una de las figuras más reconocidas en la industria del entretenimiento estadounidense.

Hija de los actores John Aniston y Nancy Dow, creció inmersa en el mundo de la televisión y el cine. Su padre, de ascendencia griega, y su madre, una modelo y actriz, le inculcaron el amor por la actuación desde temprana edad.

Ha sabido reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de décadas.

1. ¿En qué ciudad nació Jennifer Aniston?

a) San Diego

b) Los Ángeles

c) San Francisco

2. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó en la serie Friends?

a) Monica Geller

b) Phoebe Buffay

c) Rachel Green

3. ¿Cuál fue el nombre del café donde trabajaban los personajes de Friends?

a) Java Spot

b) Central Perk

c) Coffee House

4. ¿Cuántas temporadas tuvo la serie Friends?

a) 8

b) 9

c) 10

5. Jennifer Aniston ganó un Emmy por su papel en Friends. ¿En qué año fue?

a) 2002

b) 2003

c) 2004

6. ¿Con qué actor estuvo casada Jennifer Aniston entre 2000 y 2005?

a) Brad Pitt

b) Ben Affleck

c) George Clooney

7. ¿En qué película hizo su debut cinematográfico?

a) Picture Perfect

b) Leprechaun

c) The Object of My Affection

8. ¿Qué película protagonizó junto a Adam Sandler en 2011?

a) 50 First Dates

b) Blended

c) Just Go with It

9. ¿Cuál de estas películas fue producida por Jennifer Aniston?

a) Cake

b) Life of Crime

c) Ambas

10. ¿Cuál de estas marcas ha representado como embajadora?

a) Aveeno

b) L’Oréal

c) Estée Lauder

11. ¿En qué película interpreta a una mujer que intenta tener un hijo mediante inseminación artificial?

a) The Break-Up

b) The Switch

c) The Bounty Hunter

12. ¿En qué película interpreta a la madre de una stripper?

a) We’re the Millers

b) Cake

c) Derailed

Respuestas:

1 b / 2 c / 3 b / 4 c / 5 a / 6 a / 7 b / 8 c / 9 c / 10 a / 11 b / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: ¿Has escuchado hablar de Jennifer Aniston?

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Seguramente aprendiste varias cosas sobre la trayectoria de esta actriz.

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Queda claro que has seguido de cerca la carrera de Jennifer Aniston.