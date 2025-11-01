Marcela Reyes reaccionó a la captura del señalado por el asesinato de B-King: “el daño no se puede reparar”

La noche de este jueves 30 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de Christopher N., alias El Comandante, presunto responsable de planear y ejecutar el asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.

Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre, luego de ser vistos por última vez en el sector de Polanco, en Ciudad de México. Días después, sus cuerpos fueron hallados sin vida en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México–Cuautla.

Según detallan medios locales como El País de México y El Universal, la investigación permitió seguir la pista de un vehículo Mercedes Benz gris, en el que habrían sido transportados desde Polanco hasta Iztapalapa antes de su desaparición.

Las autoridades sostienen que El Comandante operaba bajo las órdenes de un grupo delictivo vinculado al narcotráfico, dedicado al tráfico de drogas sintéticas como el “tusi” (2-CB) y la llamada “coco channel”. La Fiscalía confirmó que el hombre habría utilizado la confianza de las víctimas para atraerlas a una emboscada. Hasta el momento, 16 personas han sido detenidas en relación con el caso, 10 de ellas de origen extranjero.

¿Qué dijo Marcela Reyes?

Tras conocerse la noticia de la captura, la DJ e influencer Marcela Reyes, expareja y madre del hijo de B-King, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que conmovió a sus seguidores:

“Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren la verdad. El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me alivia el alma ver la justicia de Dios.”

La publicación estuvo acompañada por la canción See You Again, de Wiz Khalifa, un tema que habla sobre la despedida y la esperanza de un reencuentro, símbolo del amor y la memoria que aún guarda por el padre de su hijo.