¿Recuerda a Doña Lety de TikTok? Influencer que la hizo famosa fue señalado de secuestrarla, la policía lo busca

Sin redes sociales ni intención de fama, Doña Lety se convirtió durante la pandemia en un fenómeno de internet. Su rostro, su tono sarcástico y su afición por la Coca-Cola la volvieron protagonista de cientos de clips en TikTok y memes en todo México. Sin embargo, detrás de su repentina popularidad se esconde una historia mucho más oscura: la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofrece una recompensa de 350 mil pesos por información que permita localizar a Jaime Toral, el creador de contenido que la hizo viral y quien hoy es investigado por el delito de trata de personas.

La fama de Doña Lety comenzó gracias a los videos publicados en los canales de Toral, quien solía visitarla y grabarla en su vida cotidiana, mostrando supuestos gestos de ayuda. En los clips, la mujer aparecía con mal humor, rechazando obsequios o pidiendo su habitual refresco. Lo que parecía una relación amistosa y pintoresca, terminó revelando indicios de abuso y manipulación.

El caso dio un giro en septiembre de 2024, cuando Leticia Gómez —su nombre real— fue rescatada por la Guardia Nacional en Tantoyuca, Veracruz, tras escapar del lugar donde aseguró haber estado privada de la libertad. Según su propio testimonio, había permanecido encerrada durante un largo periodo sin acceso suficiente a comida ni agua. Vecinos del sector alertaron a las autoridades cuando la mujer llegó a pedir auxilio.

Videos grabados por medios locales mostraron el momento en que fue auxiliada por agentes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Debido a su débil estado de salud, fue trasladada para recibir atención médica. En sus primeras declaraciones, Doña Lety mencionó directamente el apellido Toral como la persona que la mantenía retenida, lo que encendió las alarmas sobre el influencer que solía acompañarla frente a cámara.

La situación se tornó aún más compleja cuando, el mismo día en que Doña Lety rompió el silencio, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para Rosa Elena Pimienta Santos, una joven de 18 años que mantenía una relación sentimental con Jaime Toral. Rosa Elena había desaparecido el 4 de febrero de 2024, también en Tantoyuca, pero su caso se hizo público recién el 9 de septiembre, coincidiendo con el testimonio de Doña Lety.

De acuerdo con familiares y reportes oficiales, la joven solía aparecer de fondo en los videos del youtuber, sin mostrar su rostro, pero con su voz identificable en varias grabaciones. Desde su desaparición, no se ha tenido rastro de ella.

Mientras la Fiscalía de Veracruz mantiene activa la investigación y la recompensa por Toral, el caso de Doña Lety sigue generando indignación y debate sobre los límites del contenido en redes sociales y la responsabilidad de quienes convierten el sufrimiento ajeno en entretenimiento viral.