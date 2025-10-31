Andrés Toro de ‘MasterChef Celebrity’ respondió a los rumores de su deportación de Estados Unidos

Desde mayo pasado, el actor Andrés Toro decidió dejar Colombia para radicarse en Estados Unidos junto a su esposa e hijos. El recordado participante de MasterChef Celebrity 2024 explicó que su cambio de vida obedecía a varios motivos: apoyar a su pareja, quien obtuvo una beca para homologar su título de odontóloga, brindarle a sus hijos la oportunidad de aprender inglés y, sobre todo, buscar una vida más tranquila.
Desde entonces, Toro ha documentado en redes sociales su día a día en el país del norte, mostrando los retos de empezar de cero.
En una reciente entrevista con Teleantioquia, el actor confesó que incluso ha recibido ofertas para trabajar en transporte, venta de pandebonos o alquiler de yates, demostrando que no le teme a reinventarse.
Sin embargo, en los últimos días surgieron rumores que afirmaban que Toro podría ser deportado por no tener los papeles en regla. Lejos de molestarse, el actor decidió responder con su característico sentido del humor.
A través de un video publicado en Instagram, apareció como si fuera presentador de noticias informando sobre su propio caso:
“Interrumpimos nuestra programación habitual para una noticia de altísimo impacto internacional. Al parecer, el actor Andrés Toro estaría a punto de ser deportado de Estados Unidos por dedicarse al peligroso y altamente ilegal oficio de armar clósets”, dice entre risas.
En tono sarcástico, continuó:
“Fuentes cercanas a la madera aseguran que el actor fue visto cortando una tabla sospechosa y utilizando clavos sin visa de trabajo. Las autoridades migratorias, alarmadas por su talento con el destornillador, habrían decidido iniciar el proceso de deportación inmediata.”
Con esta publicación, Toro no solo negó los rumores, sino que reafirmó su buen humor frente a los desafíos de su nueva vida como inmigrante.