“Me pegaron una embolatada”: Karen Vinasco habló de la situación legal con el fundador de McCarthy’s Irish Pub México

Karen Vinasco es CEO de Radiopolis y host de la emisora Vibra, convirtiéndose en una de las figuras más representativas debido a sus más de 15 años de experiencia dirigiendo medios masivos y gestión empresarial.

La hija de William Vinasco hace varios días reveló los graves problemas que tuvo con el fundador de McCarthy’s Irish Pub en México y cómo está su condición legal con el empresario.

La mencionada marca se ha consolidado como un auténtico modelo de éxito en Colombia, gracias a la imposición de un formato totalmente novedoso, mezclando desde el propio concepto, hasta el producto final, resultando en una experiencia única para sus clientes.

Sin embargo, este mismo modelo no se replicó en México debido a una serie de problemas que impidieron que su exitoso formato también se impusiera en el país azteca. Todo esto debido a una serie de prácticas que hoy tienen en vilo tanto a inversionistas como a empleados de esta franquicia multinacional.

Karen Vinasco y dueña de la franquicia de McCarthy’s Irish Pub en Colombia tuvo una conversación con ‘Vibra en las Mañanas’ de su experiencia con Enrique Arturo Martínez Lastra, conocido popularmente como ‘Tuga’, quien fue uno de los empresarios más exitosos de México, esto tras ser el fundador de la franquicia McCarthy’s Irish Pub, pero el 5 de julio del 2024, ‘Tuga’ fue capturado por el delito de extorsión contra un proveedor de pollo.

“Me pegaron una embolatada con un negocio en México, el cual terminó en medio de un fuerte pleito legal (...) No me di cuenta en qué momento por estar con mi espíritu de salvadora (...) En Colombia la situación económica no es tan estable, mi papá y yo hemos trabajado desde jóvenes y es por esto que nosotros somos dueños de una cadena de restaurantes súper famosos. (...) Como confundí esta amistad que había entre mi papá, el señor y yo, empecé a generar esta confusión, la cual se terminó reflejando en una serie de problemas legales por compromisos y montos que nunca se llegaron a cumplir”, relató Karen.

Asimismo, la hija de William Vinasco sostuvo que los problemas financieros comenzaron a estar presentes, especialmente en pagos y cobros que nunca tuvieron solución, dando a conocer las respuestas recibidas: “Mañana te pago, mañana te llego y ya te vamos a pagar y jamás llegaban. Lo que más me dolió es que luego me di cuenta de que esta persona le pagaba a quienes lo amenazaban, lo atacaban y todo y, en cambio, a nosotros no”.

Aunque en principio Karen resaltó que no deseaba iniciar un proceso legal contra el empresario, algo que terminó manifestando el propio ego de ‘Tuga’, quien rechazaba cada intento de sus socios por intervenir y salvar su compañía.

“Esta persona la veía muy mal. Uno de los locales queda donde yo vivo, esta persona no quiso cederlo, yo le ofrecí que yo lo administraba, yo lo puedo resolver y, al final, se perdió este local. Yo tengo un producto que es delicioso, que es Santa Costilla y esta persona me dijo que no podía dañar la estructura de su marca para incluirlo, todo desde un ego”.

Actualmente, Vinasco sigue adelante con este pleito legal, estando asesorada, por supuesto, de todo un equipo de abogados. También hizo énfasis en las dificultades que ha atravesado a nivel económico para llevar a cabo estas acciones en México.

“Hoy el tema va en que por fin pudimos retomar el tema de abogados. Yo me senté y ellos me dijeron que los íbamos a acabar, pero yo no quiero acabarlos, simplemente recuperar lo logrado. Por cuotas reunir los recursos para seguir con el proceso”, aseguró. De igual manera, hizo una comparación sobre la situación de esta misma franquicia en Colombia, dónde, bajo su dirección y administración total, se ha consolidado como un modelo de éxito para el país.